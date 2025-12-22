Відео
Головна Транспорт Асортимент дивує — що продають у магазині загублених валіз у США

Асортимент дивує — що продають у магазині загублених валіз у США

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 19:55
Магазин загублених валіз у США — які унікальні речі забули пасажири в аеропортах
Магазин загублених валіз у США Unclaimed Baggage. Фото: instagram.com/unclaimedbag/

Щороку мільйони валіз губляться по всьому світу. Зокрема, у 2024 році було втрачено 33,4 млн одиниць багажу. В США є унікальний магазин, де зберігаються загублені речі, які так і не знайшли своїх власників.

Про це пише Daily Mail.

Реклама
Читайте також:

Магазин загублених валіз в США

У місті Скотсборо, штат Алабама, знаходиться єдиний в США магазин втраченого багажу під назвою Unclaimed Baggage. Він відкрився у 1970 році, коли Дойл Оуенс, скориставшись позиченим пікапом і позикою у розмірі 300 доларів, придбав свою першу партію незатребуваного багажу від автобусної компанії Trailways Bus Line у Вашингтоні.

Спочатку магазин працював лише два дні на тиждень, але після того, як Дойл уклав контракт з авіакомпанією Eastern Airlines, він став настільки популярним, що почав працювати цілодобово.

До 1995 року син Дойла, Брайан, і його дружина Шарон перейняли бізнес і розширили магазин. Зокрема, вони відкрили кафе і Музей знайдених скарбів. У кафе можна перекусити сендвічами, салатами, кавою та солодкими ласощами.

Серед незвичайних експонатів Музей знайдених скарбів — ведмежа шкура, засипана сіллю, єгипетська похоронна маска та жива гримуча змія.

Щороку магазин відвідує понад мільйон людей, а його асортимент поповнюється на близько 7 000 речей щодня. Усі знайдені речі у гарному стані можна придбати в онлайн-магазині Unclaimed Baggage.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За всю історію існування магазину тут було знайдено три сумки Birkin та чоловічий платиновий президентський годинник Rolex, який було продано за 32 000 доларів.

Раніше ми писали, що один з найбільших виробників Airbus зіткнувся з проблемами через погану якість металевих панелей на деяких літаках A320.

Також ми писали, що аеропорту є місця, де пасажирам заборонено фотографуватись. Зокрема не можна діставати телефони, стоячи в черзі на контроль безпеки або митний контроль.

