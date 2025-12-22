Магазин загублених валіз у США — які унікальні речі забули пасажири в аеропортах

Магазин загублених валіз у США Unclaimed Baggage. Фото: instagram.com/unclaimedbag/

Щороку мільйони валіз губляться по всьому світу. Зокрема, у 2024 році було втрачено 33,4 млн одиниць багажу. В США є унікальний магазин, де зберігаються загублені речі, які так і не знайшли своїх власників.

Про це пише Daily Mail.

Магазин загублених валіз в США

У місті Скотсборо, штат Алабама, знаходиться єдиний в США магазин втраченого багажу під назвою Unclaimed Baggage. Він відкрився у 1970 році, коли Дойл Оуенс, скориставшись позиченим пікапом і позикою у розмірі 300 доларів, придбав свою першу партію незатребуваного багажу від автобусної компанії Trailways Bus Line у Вашингтоні.

Спочатку магазин працював лише два дні на тиждень, але після того, як Дойл уклав контракт з авіакомпанією Eastern Airlines, він став настільки популярним, що почав працювати цілодобово.

До 1995 року син Дойла, Брайан, і його дружина Шарон перейняли бізнес і розширили магазин. Зокрема, вони відкрили кафе і Музей знайдених скарбів. У кафе можна перекусити сендвічами, салатами, кавою та солодкими ласощами.

Серед незвичайних експонатів Музей знайдених скарбів — ведмежа шкура, засипана сіллю, єгипетська похоронна маска та жива гримуча змія.

Щороку магазин відвідує понад мільйон людей, а його асортимент поповнюється на близько 7 000 речей щодня. Усі знайдені речі у гарному стані можна придбати в онлайн-магазині Unclaimed Baggage.

За всю історію існування магазину тут було знайдено три сумки Birkin та чоловічий платиновий президентський годинник Rolex, який було продано за 32 000 доларів.

