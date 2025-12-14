Видео
Україна
Видео

Ближайшие аэропорты Польши — расстояние из Украины (карта)

Ближайшие аэропорты Польши — расстояние из Украины (карта)

ru
Дата публикации 14 декабря 2025 15:15
До какого аэропорта в Польше выгоднее всего добраться — карта
Аэропорт Варшавы. Фото: ublininfo.com

Закрытое небо существенно усложняет жизнь украинцам и выезды за границу превращаются в испытание, чтобы добраться до курорта мечты. Граждане вынуждены прокладывать свой маршрут из аэропортов Европы. Чаще всего украинцев летают из Польши — она насчитывает 13 международных аэропортов.

Редакция Новини.LIVE расскажет, какой аэропорт Польши находится ближе к украинской границе.

Ближайшие к Украине аэропорты в Польше

Ближайшие к Украине аэропорт расположены в Жешуве, Люблине и Кракове. К ним можно добраться автобусами из крупных городов — Днепра, Харькова, Киева, Одессы и других. В эти города с пересадками можно доехать поездами, однако уже с пересадками Ближе всего к украинской границе расположены польские города Жешув (170 километров) и Люблин (220 километров от Львова). Из Жешува есть рейсы самолетов в Великобританию, Нидерланды, Норвегию и другие страны. А из Люблина - в Хорватию, Италию и другие курорты.

Дальше всего от Украины находится аэропорт Кракова - 330 километров от Львова. Хотя до него сложнее всего добираться — из него открывается гораздо больше рейсов, чем из Жешува и Люблина. В частности, в Кракове есть база ирландского лоукостера Ryanair и украинцы могут существенно сэкономить на полетах.

Аеропорти у Польщі – де зручніше літати з України - фото 1
Дорога из Львова в Краков. Фото: скриншот
Аеропорти у Польщі – де зручніше літати з України - фото 2
Дорога из Львова в Люблин. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что один из крупнейших производителей Airbus столкнулся с проблемами из-за плохого качества металлических панелей на некоторых самолетах A320.

Также мы писали, что в аэропорту есть места, где пассажирам запрещено фотографироваться. В частности нельзя доставать телефоны, стоя в очереди на контроль безопасности или таможенный контроль.

Польша аэропорты путешествие карта туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
