До какого аэропорта в Польше выгоднее всего добраться — карта

Закрытое небо существенно усложняет жизнь украинцам и выезды за границу превращаются в испытание, чтобы добраться до курорта мечты. Граждане вынуждены прокладывать свой маршрут из аэропортов Европы. Чаще всего украинцев летают из Польши — она насчитывает 13 международных аэропортов.

Редакция Новини.LIVE расскажет, какой аэропорт Польши находится ближе к украинской границе.

Ближайшие к Украине аэропорты в Польше

Ближайшие к Украине аэропорт расположены в Жешуве, Люблине и Кракове. К ним можно добраться автобусами из крупных городов — Днепра, Харькова, Киева, Одессы и других. В эти города с пересадками можно доехать поездами, однако уже с пересадками Ближе всего к украинской границе расположены польские города Жешув (170 километров) и Люблин (220 километров от Львова). Из Жешува есть рейсы самолетов в Великобританию, Нидерланды, Норвегию и другие страны. А из Люблина - в Хорватию, Италию и другие курорты.

Дальше всего от Украины находится аэропорт Кракова - 330 километров от Львова. Хотя до него сложнее всего добираться — из него открывается гораздо больше рейсов, чем из Жешува и Люблина. В частности, в Кракове есть база ирландского лоукостера Ryanair и украинцы могут существенно сэкономить на полетах.

