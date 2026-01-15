Відео
Україна
Відео

Чернігів міг мати своє метро — що пішло не так

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 15:05
Чому в Чернігові так і не побудували метро — що відомо
Люди в метро. Фото: Freepik

У Радянському Союзі Чернігів був невеликим містом, проте в 1970-х роках студенти створили проєкт метрополітену, який мав розвозити жителів міста у 2022 році. Вони надихнулися підземними станціями у Києві.

Відповідною статею 52-річної давнини поділився історик і краєзнавець Андрій Курданов.

Читайте також:

Проєкт метро в Чернігові

Історик розповів, що студентів надихнуло столичне метро і вони захотіли побудувати такі підземелля вдома.

"На великому столі — Чернігівський Вал зі знаменитими гарматами та пам'ятниками, зеленим парком, а під ним, глибоко в землі, курсують мініатюрні вагончики, виходять на поверхню, спиняються на червоне світло", — йдеться в давній статті.

А на Валу та біля річкового порту планували звести білокам'яні наземні станції з ескалатором.

None - фото 1
Студенти Чернігова мріяли звести метро. Фото: Андрій Курданов

Краєзнавець розповів, що з певного інженерного погляду студенти вибрали вірний шлях — вони зрозуміли, що має бути височина, і всередині цієї височини щось має рухатися.

Він додав, що саме тому вони й зупинили вибір на Валу, поряд із яким мали побудувати станції метро. Окрім того, біля цього Валу є підземні ходи, які б можна було використати й розширити метро.

Раніше ми розповідали про одну з найгарніших станцій метро в Харків, стіни якої нагадують льодовий палац.

Також писали про те, чим унікальне метро в Кривому Розі. Його перші чотири станції було відкрито у 1986 році.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
