Україна
Через популярные горнолыжные курорты Европы запустили новый поезд

Через популярные горнолыжные курорты Европы запустили новый поезд

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 20:17
В Европе запускают Eurostar Snow — куда будет курсировать
Евростар Снег. Фото: nsinternational.com

Международная транспортная компания Eurostar запускает "лыжный поезд", который будет доставлять пассажиров на самые роскошные горнолыжные курорты Европы. Eurostar Snow будет курсировать с 20 декабря 2025 года.

Об этом пишет Traveller.

Читайте также:

Новый поезд до горнолыжных курортов Европы

Маршрут Eurostar Snow будет стартовать из британского Лондона в волшебный французский город Лилль, где можно пересесть на поезд, следующий к вершинам Французских Альп. Поезд будет останавливаться возле Бург-Сен-Мориса, в Шамбери, Альбервиле, Мутье, Эм-ла-Плань и Ландри. Это популярные горные курорты, до которых на поезде можно добраться значительно быстрее, чем на самолете.

Поезда Eurostar Snow будут курсировать каждые выходные с субботы 20 декабря 2025 года до воскресенья 5 апреля 2026 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цены на билеты начинаются от 115 евро в одну сторону по маршруту между Лондоном Сент-Панкрас Интернешнл и Бург-Сен-Морис. Каждый пассажир имеет право взять с собой без доплат два чемодана, одну единицу ручной клади, а также лыжи или сноуборд.

Ранее мы рассказывали, что польский железнодорожный перевозчик PKP Intercity изменил правила приобретения билетов. Компания увеличила срок предварительного бронирования посадочных талонов на поезда.

Также мы писали, что во Франции вскоре запустят новый скоростной поезд, который соединит 6 невероятных городов.

путешествие Европа поезда зима курорты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
