В Европе запускают Eurostar Snow — куда будет курсировать

Международная транспортная компания Eurostar запускает "лыжный поезд", который будет доставлять пассажиров на самые роскошные горнолыжные курорты Европы. Eurostar Snow будет курсировать с 20 декабря 2025 года.

Новый поезд до горнолыжных курортов Европы

Маршрут Eurostar Snow будет стартовать из британского Лондона в волшебный французский город Лилль, где можно пересесть на поезд, следующий к вершинам Французских Альп. Поезд будет останавливаться возле Бург-Сен-Мориса, в Шамбери, Альбервиле, Мутье, Эм-ла-Плань и Ландри. Это популярные горные курорты, до которых на поезде можно добраться значительно быстрее, чем на самолете.

Поезда Eurostar Snow будут курсировать каждые выходные с субботы 20 декабря 2025 года до воскресенья 5 апреля 2026 года.

Цены на билеты начинаются от 115 евро в одну сторону по маршруту между Лондоном Сент-Панкрас Интернешнл и Бург-Сен-Морис. Каждый пассажир имеет право взять с собой без доплат два чемодана, одну единицу ручной клади, а также лыжи или сноуборд.

