Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Через популярні гірськолижні курорти Європи запустили новий потяг

Через популярні гірськолижні курорти Європи запустили новий потяг

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 20:17
В Європі запускають Eurostar Snow — куди курсуватиме
Eurostar Snow. Фото: nsinternational.com

Міжнародна транспортна компанія Eurostar запускає "лижний потяг", який доставлятиме пасажирів до  найрозкішніших гірськолижних курортів Європи. Eurostar Snow курсуватиме із 20 грудня 2025 року.

Про це пише Traveller.

Реклама
Читайте також:

Новий потяг до гірськолижних курортів Європи

Маршрут Eurostar Snow стартуватиме із британського Лондона до чарівного французького міста Лілль, де можна пересісти на поїзд, що прямує до вершин Французьких Альп. Потяг зупинятиметься біля Бург-Сен-Моріса, в Шамбері, Альбервілі, Мутьє, Ем-ла-Плань і Ландрі. Це популярні гірські курорти, до яких потягом можна дістатися значно швидше, ніж літаком.

Потяги Eurostar Snow курсуватимуть щовихідних з суботи 20 грудня 2025 року до неділі 5 квітня 2026 року.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ціни на квитки починаються від 115 євро в один бік за маршрутом між Лондоном Сент-Панкрас Інтернешнл і Бург-Сен-Моріс.Кожен пасажир має право взяти із собою без доплат дві валізи, одну одиницю ручної поклажі, а також лижі або сноуборд.

Раніше ми розповідали, що польський залізничний перевізник PKP Intercity змінив правила придбання квитків. Компанія збільшила термін попереднього бронювання посадкових талонів на потяги.

Також ми писали, що у Франції незабаром запустять новий швидкісний поїзд, який з'єднає 6 неймовірних міст.

подорож Європа поїзди зима курорти
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації