В Європі запускають Eurostar Snow — куди курсуватиме

Eurostar Snow. Фото: nsinternational.com

Міжнародна транспортна компанія Eurostar запускає "лижний потяг", який доставлятиме пасажирів до найрозкішніших гірськолижних курортів Європи. Eurostar Snow курсуватиме із 20 грудня 2025 року.

Traveller

Новий потяг до гірськолижних курортів Європи

Маршрут Eurostar Snow стартуватиме із британського Лондона до чарівного французького міста Лілль, де можна пересісти на поїзд, що прямує до вершин Французьких Альп. Потяг зупинятиметься біля Бург-Сен-Моріса, в Шамбері, Альбервілі, Мутьє, Ем-ла-Плань і Ландрі. Це популярні гірські курорти, до яких потягом можна дістатися значно швидше, ніж літаком.

Потяги Eurostar Snow курсуватимуть щовихідних з суботи 20 грудня 2025 року до неділі 5 квітня 2026 року.

Ціни на квитки починаються від 115 євро в один бік за маршрутом між Лондоном Сент-Панкрас Інтернешнл і Бург-Сен-Моріс.Кожен пасажир має право взяти із собою без доплат дві валізи, одну одиницю ручної поклажі, а також лижі або сноуборд.

