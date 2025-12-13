Мало кто догадывается — почему стюардессы носят красную помаду

Бортпроводница раскрыла, для чего им нужна красная помада
Красная помада является визитной карточкой дресс-кода бортпроводниц во многих авиакомпаниях. Сейчас существует много теорий, которые якобы объясняют, для чего стюардессам такие яркие губы на борту. Представительница этой прекрасной профессии развенчала мифы и объяснила, почему красные тона так необходимы в макияже персонала авиарейса.
Красная помада у стюардесс
Бортпроводница призналась, что раньше думала, что красная помада связана с аварийными ситуациями на борту. В частности, в чрезвычайных ситуациях яркие губы на лице стюардессы будут привлекать внимание пассажиров — они будут смотреть на ее лицо и слушать необходимые указания.
По словам бортпроводницы, причина такого дресс-кода кроется только во внешнем виде девушек и женщин, которая на борту должна быть идеальной, ведь они являются лицом авиакомпании. Так, яркий красный цвет скрывает недостатки на лице.
"Красная помада помогает глазам выглядеть более выразительными и выравнивает тон кожи", — рассказала стюардесса.
