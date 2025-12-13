Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Бортпровідниця розкрила, для чого їм потрібна червона помада

Бортпровідниця розкрила, для чого їм потрібна червона помада

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 15:15
Мало хто здогадується — чому стюардеси носять червону помаду
Стюардеса Барбара Бачільєрі. Фото: instagram.com/barbiebac

Червона помада є візитівкою дрес-коду бортпровідниць у багатьох авіакомпаніях. Нині існує багато теорії, які нібито пояснюють, для чого стюардесам такі яскраві губи на борту. Представниця цієї прекрасної професії розвінчала міфи та пояснила, чому червоні тони так необхідні у макіяжі персоналу авіарейсу.

Відповідне відео опублікувала користувачка tanya_ivanikhina_ в TikTok.

Реклама
Читайте також:

Червона помада у стюардес

Бортпровідниця зізналась, що раніше думала, що червона помада пов'язана з аварійними ситуаціями на борту. Зокрема, у надзвичайних ситуаціях яскраві губи на обличчі стюардеси привертатимуть увагу пасажирів — вони будуть дивитися на її обличчя та слухати необхідні вказівки.

За словами бортпровідниці, причина такого дрес-коду криється лише у зовнішньому вигляді дівчат та жінок, яка на борту має бути ідеальною, адже вони є обличчям авіакомпанії. Так, яскравий червоний колір приховує недоліки на обличчі.

"Червона помада допомагає очам виглядати більш виразними та вирівнює тон шкіри", — розповіла стюардеса.

@tanya_ivanikhina_

Нижче є відео, де я без червоної помади. В попередній авіакомпанії #стюардесазукраїни

♬ оригінальний звук - Твоя стюардеса Таня

Нагадаємо, раніше бортпровідник розповів, що станеться, якщо в борт літака вдарить блискавка. 

Також ми писали, що аеропорту є місця, де пасажирам заборонено фотографуватись. Зокрема не можна діставати телефони, стоячи в черзі на контроль безпеки або митний контроль.

авіарейси подорож літаки туризм форма
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації