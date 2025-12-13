Мало хто здогадується — чому стюардеси носять червону помаду

Стюардеса Барбара Бачільєрі. Фото: instagram.com/barbiebac

Червона помада є візитівкою дрес-коду бортпровідниць у багатьох авіакомпаніях. Нині існує багато теорії, які нібито пояснюють, для чого стюардесам такі яскраві губи на борту. Представниця цієї прекрасної професії розвінчала міфи та пояснила, чому червоні тони так необхідні у макіяжі персоналу авіарейсу.

Відповідне відео опублікувала користувачка tanya_ivanikhina_ в TikTok.

Червона помада у стюардес

Бортпровідниця зізналась, що раніше думала, що червона помада пов'язана з аварійними ситуаціями на борту. Зокрема, у надзвичайних ситуаціях яскраві губи на обличчі стюардеси привертатимуть увагу пасажирів — вони будуть дивитися на її обличчя та слухати необхідні вказівки.

За словами бортпровідниці, причина такого дрес-коду криється лише у зовнішньому вигляді дівчат та жінок, яка на борту має бути ідеальною, адже вони є обличчям авіакомпанії. Так, яскравий червоний колір приховує недоліки на обличчі.

"Червона помада допомагає очам виглядати більш виразними та вирівнює тон шкіри", — розповіла стюардеса.

