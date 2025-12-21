Відео
Головна Транспорт Бонус для пасажирів — Ryanair послабив вимоги ручної поклажі

Бонус для пасажирів — Ryanair послабив вимоги ручної поклажі

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 07:55
Ryanair змінив правила ручної поклажі — що можна брати в літак без доплат
Літак Ryanair. Ілюстративне фото: pexels.com

Бюджетна ірландська авіакомпанія Ryanair спростила правила перевезення ручної поклажі для батьків. Зокрема, лоукостер дозволив пасажирам безкоштовно перевозити два дитячі предмети в ручній поклажі.

Про це пише Daily Express.

Читайте також:

Нові правила Ryaniar

Зазначається, що популярна авіакомпанія дозволила брати на борт літака дитячу коляску і навіть дорожнє ліжечко. Ця новина стала приємною несподіванкою для батьків та опікунів, які запланували політ на курорти перед Новим Роком та Різдвом. 

"Ви можете безкоштовно провезти 2 одиниці ручної поклажі для немовлят. Це можуть бути коляска/баггі, автокрісло, підсилювач сидіння або дорожнє ліжечко. Їх необхідно зареєструвати на стійці реєстрації або біля виходу на посадку", — зазначається у нових правилах Ryanair.

В компанії пояснили, що пасажирам дозволяється користуватися коляскою/баггі до тих пір, поки вони не дійдуть до сходів літака. Залежно від аеропорту прибуття — її можна буде забрати біля сходів літака або в залі прибуття багажу. 

Раніше тревел-блогерка розповіла, як швидко зареєструватись на рейс Ryanair онлайн. Компанія оптимізувала більшість процесів так, щоб пасажири витрачали менше часу та нервів при посадці на літак.

Також ми писали, сумку якого розміру можна брати в літак лоукостерів Wizz Air та  Ryanair без додаткової плати.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
