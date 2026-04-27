Главная Транспорт Больше поездок, больше баллов: PKP Intercity будет дарить бесплатные билеты

Дата публикации 27 апреля 2026 16:07
PKP Intercity ввел систему лояльности "Moje IC": какие преимущества для пассажиров
Пассажиры осуществляют посадку на поезд PKP Intercity. Фото: PKP Intercity/Facebook

Национальный польский перевозчик PKP Intercity запустил программу лояльности для пассажиров. Программа "Moje IC" дает возможность накапливать баллы за поездки и обменивать их на бесплатные билеты. Кроме того, путешественники также могут получать дополнительные бонусы в приложении.

Об этом говорится на официальном сайте PKP Intercity, передает Новини.LIVE.

Преимущества системы лояльности PKP Intercity

Участие в программе "Moje IC" является бесплатным и добровольным, а для присоединения нужно лишь заполнить основные данные и принять правила на сайте или в приложении железнодорожного перевозчика.

Путешественники будут получать бонусы за приобретение билетов. Количество баллов будет равно четырехкратной стоимости билета. В частности, за проезд стоимостью 49 злотых путешественник можно получить 196 баллов.

Также пассажирам начисляются баллы за присоединение к программе (250 баллов на старт),
заполнение данных профиля (по 50 баллов за каждое поле), день рождения и годовщину участия (по 250 баллов). Кроме того бонусами будут компенсировать задержки рейсов.

Читайте также:

Накопленные баллы будут начисляться после каждой поездки, их необходимо использовать в течение 24 месяцев с момента активации.

Пассажиры, которые приобретут билеты в первый мест действия программы (до 22 мая) получат специальный ваучер. Им можно будет воспользоваться для оплаты блюд или напитков в вагонах-ресторанах WARS.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что между Швецией с Норвегией железнодорожный перевозчик Snälltåget запустит новый поезд. Маршрут будет пролегать вдоль западного побережья Швеции и останавливаться в 7 городах. Цены на билеты стартуют от 14 евро.

Также Новини.LIVE сообщали, что благодаря проездному билету Deutschland-Ticket за 63 евро туристы могут путешествовать не только по Германии.

Дело в том, что он распространяется на региональные поезда, путь которых иногда выходит за пределы страны. Оплатив определенную сумму раз в месяц, вы имеете возможность без переплат посетить Австрию, Нидерланды и другие европейские страны.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
