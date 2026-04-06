Главная Транспорт Автоматы с закусками и Wi-Fi: PKP Intercity модернизировала поезда

Автоматы с закусками и Wi-Fi: PKP Intercity модернизировала поезда

Дата публикации 6 апреля 2026 16:22
PKP Intercity получила первые модернизированные вагоны Combo: как выглядят (фото)
Обновленные вагоны PKP Intercity. Фото: PKP.Intercity/Facebook

Польская железнодорожная компания PKP Intercity получила первые шесть из 50 многофункциональных вагонов Combo. Они оборудованы для пассажиров с ограниченной мобильностью, пожилых людей и семей с детьми. Вагоны будут постепенно вводить в эксплуатацию, в частности во время пасхальных праздников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на RAILWAY PRO.

Новые вагоны PKP Intercity

Модернизированные вагоны имеют значительные технические усовершенствования для уменьшения шума и повышения комфорта для пассажиров.

Они оборудованы розетками и USB-портами, доступом к Wi-Fi, современными системами информирования пассажиров и специальными местами для велосипедов. Кроме того, в вагонах установлены автоматы с напитками и закусками.

Читайте также:

Особое внимание уделяется инклюзивности. В вагонах предусмотрены специально приспособленные для людей с инвалидностью купе, пандусы, автоматические двери, полы без порогов и специальные системы безопасности, такие как кнопки SOS и ремни безопасности. Все указатели дополнены надписями шрифтом Брайля и контрастной разметкой.

Для семей с детьми в вагонах "Combo" предусмотрены специальные тематические купе с отдельными зонами отдыха, раскладные столики и пеленальные столики в туалетах. На маршрутах уже курсируют 115 вагонов Combo, а до конца 2026 года парк должен составить 172 единицы.

На зображенні може бути: потяг та текст
Обновленные вагоны PKP Intercity. Фото: PKP.Intercity/Facebook
На зображенні може бути: потяг та текст
Модернизированные вагоны PKP Intercity. Фото: PKP.Intercity/Facebook
На зображенні може бути: ‎потяг та ‎текст
Детские купе в обновленных вагонах PKP Intercity. Фото: PKP.Intercity/Facebook
На зображенні може бути: текст
Автоматы с напитками в обновленных вагонах PKP Intercity. Фото: PKP.Intercity/Facebook

Проект модернизации вагонов "Combo" оценивается в 351 млн злотых (82 млн евро) и софинансируется за счет европейских фондов в рамках Национального плана восстановления и устойчивости (KPO).

Как сообщали Новини.LIVE, Leo Express Lux Express объединились и пассажиры смогут покупать единый билет и на поезд, и на автобус. Благодаря такому сотрудничеству путешественники могут выгодно ездить из Польши и Чехии в страны Прибалтики. Цены на билеты стартуют от 34,9 евро (примерно 1800 гривен).

Также Новини.LIVE писали, что Литва вдвое снизила цены на железнодорожные билеты. Скидки действуют на все внутренние рейсы и классы обслуживания. Власти страны пошли на такой шаг из-за резкого роста цен на топливо, вызванным войной на Ближнем Востоке.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
