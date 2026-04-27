PKP Intercity запровадив систему лояльності "Moje IC": які переваги для пасажирів

Пасажири здійснюють посадку на потяг PKP Intercity. Фото: PKP Intercity/Facebook

Національний польський перевізник PKP Intercity запустив програму лояльності для пасажирів. Програма "Moje IC" дає можливість накопичувати бали за поїздки та обмінювати їх на безкоштовні квитки. Крім того, мандрівники також можуть отримувати додаткові бонуси в додатку.

Про це йдеться на офіційному сайті PKP Intercity, передає Новини.LIVE.

Переваги системи лояльності PKP Intercity

Участь у програмі "Moje IC" є безкоштовною та добровільною, а для приєднання потрібно лише заповнити основні дані та прийняти правила на сайті чи в додатку залізничного перевізника.

Мандрівники будуть отримувати бонуси за придбання квитків. Кількість балів дорівнюватиме чотирикратній вартості квитка. Зокрема, за проїзд вартістю 49 злотих мандрівник можна отримати 196 балів.

Також пасажирам нараховуються бали за приєднання до програми (250 балів на старт),

заповнення даних профілю (по 50 балів за кожне поле), день народження та річницю участі (по 250 балів). Крім того бонусами будуть компенсувати затримки рейсів.

Накопичені бали нараховуватимуться після кожної поїздки, їх необхідно використати протягом 24 місяців з моменту активації.

Пасажири, які придбають квитки у перший місць дії програми (до 22 травня) отримають спеціальний ваучер. Ним можна буде скористатися для оплати страв чи напоїв у вагонах-ресторанах WARS.

