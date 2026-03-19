С Deutschland-Ticket можно путешествовать не только по Германии: доступные направления

Проездной билет Deutschland-Ticketу в Германии. Фото: br.de

Благодаря проездному билету Deutschland-Ticket туристы могут путешествовать не только по Германии. Дело в том, что он распространяется на региональные поезда, путь которых иногда выходит за пределы страны. Оплатив определенную сумму раз в месяц, вы имеете возможность без переплат посетить Австрию, Нидерланды и другие европейские страны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Visit Ukraine.

Преимущества проездного Deutschland-Ticket

Проездным Deutschland-Ticket можно пользоваться не только в общественном транспорте (автобусах, троллейбусах, метро), но и в региональных поездах RE, RB, S-Bahn.

Его можна использовать везде независимо от того, какая транспортная компания, транспортная администрация или национальный тариф указаны на самом билете.

Таким образом, билет "Deutschland-Ticket", приобретенный, например, в Мюнхене, можно также использовать для поездок во Франкфурте и его окрестностях.

Однако им нельзя воспользоваться в скоростных немецких поездах ICE, IC и EC.

Проездной Deutschland-Ticket дает возможность выгодно путешествовать за пределы Германии, ведь региональные рейсы поездов курсируют за границу в пределах тарифной зоны.

Его стоимость составляет всего 63 евро (примерно 3200 гривен) в месяц.

В частности, без доплат можно доехать из Германии до:

Зальцбурга (Австрия);

Куфштайшна (Австрия);

Базеля (Швейцария);

Энсхеде (Нидерланды);

Арнема (Нидерланды);

Венло (Нидерланды);

Виссембурга (Франция).

Однако путешественникам следует учесть, что проездной Deutschland-Ticket действует только на региональные поезда и распространяется далеко не на все международные направления.

В частности, если поезд меняет категорию на IC/EC, пассажир должен приобрести отдельный билет.

Проверить, является ли поезд региональным можно в планировщике DB Navigator, а также на сайте Deutsche Bahn.

