С Deutschland-Ticket можно путешествовать не только по Германии: доступные направления

С Deutschland-Ticket можно ездить не только по Германии: направления
Благодаря проездному билету Deutschland-Ticket туристы могут путешествовать не только по Германии. Дело в том, что он распространяется на региональные поезда, путь которых иногда выходит за пределы страны. Оплатив определенную сумму раз в месяц, вы имеете возможность без переплат посетить Австрию, Нидерланды и другие европейские страны.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Visit Ukraine.
Преимущества проездного Deutschland-Ticket
Проездным Deutschland-Ticket можно пользоваться не только в общественном транспорте (автобусах, троллейбусах, метро), но и в региональных поездах RE, RB, S-Bahn.
Его можна использовать везде независимо от того, какая транспортная компания, транспортная администрация или национальный тариф указаны на самом билете.
Таким образом, билет "Deutschland-Ticket", приобретенный, например, в Мюнхене, можно также использовать для поездок во Франкфурте и его окрестностях.
Однако им нельзя воспользоваться в скоростных немецких поездах ICE, IC и EC.
Проездной Deutschland-Ticket дает возможность выгодно путешествовать за пределы Германии, ведь региональные рейсы поездов курсируют за границу в пределах тарифной зоны.
Его стоимость составляет всего 63 евро (примерно 3200 гривен) в месяц.
В частности, без доплат можно доехать из Германии до:
- Зальцбурга (Австрия);
- Куфштайшна (Австрия);
- Базеля (Швейцария);
- Энсхеде (Нидерланды);
- Арнема (Нидерланды);
- Венло (Нидерланды);
- Виссембурга (Франция).
Однако путешественникам следует учесть, что проездной Deutschland-Ticket действует только на региональные поезда и распространяется далеко не на все международные направления.
В частности, если поезд меняет категорию на IC/EC, пассажир должен приобрести отдельный билет.
Проверить, является ли поезд региональным можно в планировщике DB Navigator, а также на сайте Deutsche Bahn.
