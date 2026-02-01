Видео
Больше комфорта — какие вагоны в УЗ одни из самых новых (видео)

Больше комфорта — какие вагоны в УЗ одни из самых новых (видео)

Дата публикации 1 февраля 2026 10:12
Новые вагоны Укрзализныци — как выглядят (видео)
Пассажиры садятся в поезд УЗ. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Осенью 2025 года Укрзализныця получила последние шесть вагонов из партии 66 вагонов, которые были построены уже после начала полномасштабного вторжения РФ. Они в разы комфортнее для пассажиров, чем старые.

Новые вагоны купе показал член правления Укрзализныци Сергей Лещенко в соцсети Threads.

Читайте также:

Новые вагоны УЗ

На опубликованных кадрах можно увидеть, что вагоны оснащены новой системой освещения и кондиционирования. Они также стали в разы просторнее, по сравнению со старыми.

В вагонах плацкарт для пассажиров верхних полок выделено гораздо больше пространства — была убрана верхняя полка для багажа. Возле каждого места есть небольшой фонарик и розетка. На верхней полке был оборудован даже небольшой столик, чтобы пассажирам было удобно перекусить не спускаясь вниз.

Во всех вагонах установлены туалеты с современными вакуумными системами, есть диспенсеры для полотенец и мыла. Они также стали более удобными для малышей — в плацкартах и купе появились пеленальные столики и прицепные детские манежи.

Ранее мы сообщали, кто имеет право оставлять вещи под нижней полкой в поездах Укрзализныци.

Также писали, что Укрзализныця обновила интерфейс портала "УЗ Везем". Отныне пассажирам станет в разы проще отслеживать информацию о задержках железнодорожных рейсов.

Укрзализныця путешествие соцсети поезда вагон
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
