Новые вагоны Укрзализныци — как выглядят (видео)

Больше комфорта — какие вагоны в УЗ одни из самых новых (видео)
Осенью 2025 года Укрзализныця получила последние шесть вагонов из партии 66 вагонов, которые были построены уже после начала полномасштабного вторжения РФ. Они в разы комфортнее для пассажиров, чем старые.
Новые вагоны купе показал член правления Укрзализныци Сергей Лещенко в соцсети Threads.
Новые вагоны УЗ
На опубликованных кадрах можно увидеть, что вагоны оснащены новой системой освещения и кондиционирования. Они также стали в разы просторнее, по сравнению со старыми.
В вагонах плацкарт для пассажиров верхних полок выделено гораздо больше пространства — была убрана верхняя полка для багажа. Возле каждого места есть небольшой фонарик и розетка. На верхней полке был оборудован даже небольшой столик, чтобы пассажирам было удобно перекусить не спускаясь вниз.
Во всех вагонах установлены туалеты с современными вакуумными системами, есть диспенсеры для полотенец и мыла. Они также стали более удобными для малышей — в плацкартах и купе появились пеленальные столики и прицепные детские манежи.
