Нові вагони Укрзалізниці — який вигляд мають (відео)

Восени 2025 року Укрзалізниця отримала останні шість вагонів із партії 66 вагонів, які були побудовані вже після початку повномасштабного вторгнення РФ. Вони в рази комфортніші для пасажирів за старі.

Нові вагони купе показав член правління Укрзалізниці Сергій Лещенко в соцмережі Threads.

Нові вагони УЗ

На опублікованих кадрах можна побачити, що вагони оснащені новою системою освітлення та кондиціонування. Вони також стали в рази просторішими, у порівнянні зі старими.

У вагонах плацкарт для пасажирів верхніх полиць виділено набагато більше простору — було прибрано верхню полицю для багажу. Біля кожного місця є невеликий ліхтарик та розетка. На верхній полиці було обладнано навіть невеликий столик, щоб пасажирам було зручно перекусити не спускаючись вниз.

В усіх вагонах встановлені туалети із сучасними вакуумними системами, є диспенсери для рушників та мила. Вони також стали більш зручними для малюків — у плацкартах та купе з'явились сповивальні столики та причіпний дитячі манежі.

