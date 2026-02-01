Відео
Більше комфорту для пасажирів — які вагони в УЗ одні з найновіших (відео)

Більше комфорту для пасажирів — які вагони в УЗ одні з найновіших (відео)

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 10:12
Нові вагони Укрзалізниці — який вигляд мають (відео)
Пасажири сідають в потяг УЗ. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Восени 2025 року Укрзалізниця отримала останні шість вагонів із партії 66 вагонів, які були побудовані вже після початку повномасштабного вторгнення РФ. Вони в рази комфортніші для пасажирів за старі.

Нові вагони купе показав член правління  Укрзалізниці Сергій Лещенко в соцмережі Threads

Читайте також:

Нові вагони УЗ

На опублікованих кадрах можна побачити, що вагони оснащені новою системою освітлення та кондиціонування. Вони також стали в рази просторішими, у порівнянні зі старими.

У вагонах плацкарт для пасажирів верхніх полиць виділено набагато більше простору — було прибрано верхню полицю для багажу. Біля кожного місця є невеликий ліхтарик та розетка. На верхній полиці було обладнано навіть невеликий столик, щоб пасажирам було зручно перекусити не спускаючись вниз.

В усіх вагонах встановлені туалети із сучасними вакуумними системами, є диспенсери для рушників та мила. Вони також стали більш зручними для малюків — у плацкартах та купе з'явились сповивальні столики та причіпний дитячі манежі.

Раніше ми повідомляли, хто має право залишати речі під нижньою полицею в потягах Укрзалізниці. 

Також писали, що Укрзалізниця оновила інтерфейс порталу "УЗ Веземо". Відтепер пасажирам стане в рази простіше відстежувати інформацію щодо затримки залізничних рейсів.

Автор:
Анна Куделюк
Автор:
Анна Куделюк
