Поїзд Укрзалізниці. Фото: УНІАН

Якщо пасажир захворів перед поїздкою, квиток на поїзд можна повернути. Сума залежить від того, скільки часу залишилося до відправлення. Іноді через пізнє повернення можна втратити значну частину грошей. Водночас Укрзалізниця має окремі правила для пасажирів, які пропустили поїзд через хворобу. Гроші можна повернути навіть після його відправлення.

Як працює сервіс та що потрібно для отримання коштів, розповідає Новини.LIVE.

Реклама

Як повернути квиток до відправлення поїзда

Якщо пасажир захворів за кілька днів до поїздки, найпростіше повернути квиток звичайним способом. Зробити це можна в застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua або через сервіс, у якому купували квиток, наприклад Приват24. Але є нюанс: чим ближче відправлення поїзда, тим менше грошей можна отримати.

Для внутрішніх рейсів, квитки на які продають за 20 діб, встановлені такі умови:

За 15–20 днів до поїздки — 100% вартості.

За 10–14 днів — приблизно 90–95%.

За 5–9 днів — 75%.

За 1–4 дні — 50%.

Менше ніж за добу — діють додаткові утримання, пов'язані з вартістю квитка та плацкарта.

Онлайн здати квиток можна не пізніше ніж за годину до відправлення поїзда зі станції посадки. Якщо часу залишилося менше, звертатися потрібно до залізничної каси. Там оформлюють повернення навіть протягом години після відправлення поїзда.

Читайте також:

Чи можна повернути гроші за квиток, якщо захворіли

Коли хвороба завадила вчасно скасувати поїздку, пасажир може звернутися до Укрзалізниці з окремою заявою. Ця процедура називається претензійним поверненням квитка.

Вона передбачена для нестандартних ситуацій, коли звичайне повернення вже недоступне або пасажир просить переглянути суму відшкодування через обставини, які завадили поїздці. Наприклад, людина могла раптово потрапити до лікарні.

У такому випадку потрібно підтвердити причину медичною довідкою. Укрзалізниця розглядає звернення та ухвалює рішення за результатами перевірки.

Як оформити повернення квитка через хворобу

Для цього Укрзалізниця має спеціальний онлайн-сервіс претензійного повернення. Пасажиру потрібно заповнити заяву, зазначити дані квитка та додати документи, які підтверджують хворобу на дату запланованої поїздки.

Для оформлення можуть знадобитися:

Номер залізничного квитка. Прізвище, ім'я та по батькові пасажира. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код). Контактні дані. Номер банківського рахунку у форматі IBAN. Медична довідка, витяг із лікарні або документ про тимчасову непрацездатність.

До заяви можна додати скановані копії або чіткі фотографії документів у форматах: PDF, JPEG, PNG та HEIC, розміром до 5 МБ.

Електронну заяву потрібно підписати через Дія.Підпис.

Що робити, якщо немає Дія.Підпису

Пасажир може звернутися до залізничної каси, яка займається претензійними поверненнями.

Для цього потрібно підготувати:

Письмову заяву.

Квиток, якщо його придбали в паперовому вигляді.

Оригінал або завірену копію медичної довідки.

Працівники каси приймуть документи для подальшого розгляду.

Чи повернуть гроші за міжнародний квиток

Якщо пасажир захворів перед відправленням або пропустив поїзд, він також може скористатися процедурою претензійного повернення. Для нестандартних ситуацій передбачене звернення через онлайн-сервіс Укрзалізниці за допомогою Дія.Підпису.

Скільки чекати на повернення грошей

Розгляд претензійного звернення зазвичай триває 7–14 робочих днів. Про ухвалене рішення пасажиру повідомляють на електронну пошту, яку він зазначив під час подання заяви.

Якщо відповідь затримується або потрібно уточнити стан звернення, можна зателефонувати на гарячу лінію Укрзалізниці: 0 800 503 111.

Раніше Новини.LIVE писали, хто може їхати в жіночих купе Укрзалізниці. Матері дозволено брати із собою синів лише до 5 років включно, а дівчата можуть подорожувати там у будь-якому віці. Якщо чоловік помилково купить такий квиток, йому доведеться домовлятися про інше місце.

Також Новини.LIVE розповідали, як дешевше дістатися з Києва до Польщі потягом. Замість прямого квитка до Холма за 3 053 гривні можна їхати через Ковель і заплатити загалом 1 841 гривню. Є нюанс із бронюванням: міжнародні квитки продають за 20 днів, а внутрішні — лише за два дні до поїздки.