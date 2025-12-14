Відео
Головна Транспорт Найближчі аеропорти Польщі — відстань з України (карта)

Найближчі аеропорти Польщі — відстань з України (карта)

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 15:15
До якого аеропорту в Польщі найвигідніше дістатися — карта
Аеропорт Варшаві. Фото: ublininfo.com

Закрите небо суттєво ускладнює життя українцям і виїзди за кордон перетворюються на випробування, щоб дістатись до курорту мрії. Громадяни вимушені прокладати свій маршрут із аеропортів Європи. Найчастіше українців літають із Польщі — вона нараховує 13 міжнародних аеропортів.

Редакція Новини.LIVE розкаже, який аеропорт Польщі знаходиться ближче до українського кордону.

Читайте також:

Найближчі до України аеропорти в Польщі

Найближчі до України аеропорт розташовані у Жешуві, Любліні та Кракові. До них можна дістатися автобусами з великих міст — Дніпра, Харкова, Києва, Одеси та інших. До цих міст з пересадками також можна доїхати потягами, проте вже із пересадками Найближче до українського кордону розташовані польські міста Жешув (170 кілометрів) та Люблін (220 кілометрів від Львова). З Жешува є рейси літаків до Великої Британії, Нідерландів, Норвегії та інших країни. А з Любліна — до Хорватії, Італії та інших курортів.

Найдалі від України знаходиться аеропорт Кракова — 330 кілометрів від Львова. Хоча до нього найскладніше добиратися — з нього відкривається набагато більше рейсів, ніж з Жешува та Любліна. Зокрема, в Кракові є база ірландського лоукостера Ryanair і українці можуть суттєво зекономити на польотах.

Аеропорти у Польщі – де зручніше літати з України - фото 1
Дорога зі Львова до Кракова. Фото: скриншот
Аеропорти у Польщі – де зручніше літати з України - фото 2
Дорога зі Львова до Любліна. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що один з найбільших виробників Airbus зіткнувся з проблемами через погану якість металевих панелей на деяких літаках A320.

Також ми писали, що аеропорту є місця, де пасажирам заборонено фотографуватись. Зокрема не можна діставати телефони, стоячи в черзі на контроль безпеки або митний контроль.

Польща аеропорти подорож мапа туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
