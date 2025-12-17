Видео
Главная Транспорт Блэкаут в Киеве — эксперт объяснил, что будет с транспортом

Блэкаут в Киеве — эксперт объяснил, что будет с транспортом

Дата публикации 17 декабря 2025 10:38
Блэкаут в Киеве — остановится ли транспорт в городе без света
Станция метро в Киеве. Фото: КП "Киевский метрополитен"

Из-за массированных атак Одесса оказалась на много суток без света. Власти Киева уже прорабатывают различные сценарии действий на случай тотального блэкаута. В частности, если остановится метрополитен, на рейсы по городу добавят много автобусов, которые могут вызвать коллапс.

Об этом заявил экс-министр транспорта Украины Василий Шевченко в интервью "Телеграфу".

Киев без света — что будет с транспортом

Эксперт напомнил, что во время воздушных тревог поезда метрополитена не курсируют с левого на правый берег столицы. Люди массово пересаживаются на собственные авто и такси, что вызывает пробки на дорогах. В частности, автобусы, которые власти Киева планируют добавить из-за тотального блэкаута в городе, могут вызвать транспортный коллапс.

В качестве примера, специалист привел период ремонта метро на участке от Теремков до Лыбедской. Тогда власти запустили дополнительные автобусы К-1 и К-2, которые по его словам не разгрузили пассажиропоток, а ездили пустыми.

"Эти автобусы ездили пустые, но они создавали очень большие проблемы для движения. Они замедляли трафик", — сказал Василий Шевченко.

По его мнению, если пустят дополнительные автобусы на мосты через Днепр — ситуация будет в разы хуже. Этот вид транспорта медленно разгоняется и тормозит, чем создает дополнительные препятствия другим участникам движения. Кроме того, мост через Днепр уже несколько лет находится в аварийном состоянии и большое количество транспорта только в разы ухудшит ситуацию и приведет к большим рискам.

Шевченко убежден, что для предотвращения транспортного коллапса в блэкаут нужно сделать метро энергонезависимым с помощью установки газопоршневых станций. Однако метрополитен не в состоянии покрыть эти расходы и требует финансирования из бюджета города.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
