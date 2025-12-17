Відео
Головна Транспорт Блекаут в Києві — експерт пояснив, що буде з транспортом

Блекаут в Києві — експерт пояснив, що буде з транспортом

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 10:38
Блекаут в Києві — чи зупиниться транспорт в місті без світла
Станція метро у Києві. Фото: КП "Київський метрополітен"

Через масовані атаки Одеса опинилася на багато діб без світла. Влада Києва вже пропрацьовує різні сценарії дій на випадок тотального блекауту. Зокрема, якщо зупиниться метрополітен, на рейси по місту додадуть багато автобусів, які можуть спричинити колапс.

Про це заявив ексміністр транспорту України Василь Шевченко в інтерв'ю "Телеграфу".

Київ без світла — що буде з транспортом

Експерт нагадав, що під час повітряних тривог поїзди метрополітену не курсують із лівого на правий берег столиці. Люди масово пересідають на власні авто та таксі, що спричиняє затори на дорогах. Зокрема, автобуси, які влада Києва планує додати через тотальний блекаут в місті, можуть спричинити транспортний колапс.

Як приклад, фахівець навів період ремонту метро на ділянці від Теремків до Либідської. Тоді влада запустила додаткові автобуси К-1 та К-2, які за його словами не розвантажили пасажиропотік, а їздили порожніми.

"Ці автобуси їздили пусті, але вони створювали дуже великі проблеми для руху. Вони сповільнювали трафік", — сказав Василь Шевченко.

На його думку, якщо пустять додаткові автобуси на мости через Дніпро — ситуація буде в рази гіршою. Цей вид транспорту повільно розганяється та гальмує, чим створ.є додаткові перешкоди іншим учасникам руху. Окрім того, міст через Дніпро вже кілька років перебуває у аварійному стані і велика кількість транспорту лише в рази погіршить ситуацію та призведе до великих ризиків.

Шевченко переконаний, що для запобігання транспортного колапсу у блекаут потрібно зробити метро енергонезалежним за допомогою встановлення газопоршневих станцій. Проте метрополітен не в змосі покрити ці витрати і потребує фінансування із бюджета міста.

Раніше ми розповідали про роботу синьої гілки метро в Києві у грудні 2025 року. Скільки станцій вона нараховує, та з яким інтервалом рухаються потяги у будні та вихідні дні.

Також ми ділилися підбіркою найгарніших станцій метро у світі, які має побачити кожен. Вони вражають своїми стильними рішеннями.

Київ метро подорож транспорт блекаут
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
