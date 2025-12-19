Укрзализныця добавила 2 детских вагона — направления

Девочка в детском вагоне. Фото: УЗ

Путешествие украинцев с детьми станет в разы комфортнее. Укрзализныця к рождественским и новогодним праздникам переоборудовала под детские еще два вагона. Их оборудовали всем необходимым для того, чтобы малышам не было скучно в дороге.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новые детские вагоны УЗ

В компании сообщили, что новые детские вагоны будут курсировать в составе поезда 95/96 Киев — Ясиня. Именно этот железнодорожный маршрут чаще всего выбирают для путешествий большие семьи.

"Эти вагоны отличаются от других детских уникальным дизайном купе — каждое из них посвящено уникальному месту в Украине. Яркие картинки рассказывают его историю и знакомят с животными и растениями, которые там находятся. Например, с крабиками, которые живут возле Аджигольского маяка на Херсонщине", — рассказали в УЗ.

Новые вагоны оборудовали всем необходимым для комфортной поездки малышей — детским постельным бельем, нагревателями для бутылочек, манежами, пеленальными столиками, ступеньками и накладками для уборных.

Новые детские вагоны УЗ. Фото: УЗ

Туалет в новых детских вагонах УЗ. Фото: УЗ

Благодаря фондам Говарда Баффетта и Nova Ukraine, малышам не будет скучно в дороге. В вагонах будут доступны бизиборды, раскраски, цветные карандаши и книжки шрифтом Брайля.

