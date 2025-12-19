Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Бізіборди та розмальовки — УЗ анаонсувала ще 2 дитячих вагона

Бізіборди та розмальовки — УЗ анаонсувала ще 2 дитячих вагона

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 15:40
Укрзалізниця додала 2 дитячих вагона — напрямки
Дівчинка в дитячому вагоні. Фото: УЗ

Подорож українців із дітьми стане в рази комфортніше. Укрзалізниця до різдвяних та новорічних свят переобладнала під дитячі ще два вагони. Їх обладнали всім необхідним для того, щоб малечі не було сумно в дорозі.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Реклама
Читайте також:

Нові дитячі вагони УЗ

В компанії повідомили, що нові дитячі вагони курсуватимуть в складі поїзда 95/96 Київ — Ясіня. Саме цей залізничний маршрут найчастіше обирають для мандрівок великі родини.

"Ці вагони відрізняються від інших дитячих унікальним дизайном купе — кожне з них присвячено унікальному місцю в Україні. Яскраві картинки розповідають його історію та знайомлять з тваринами й рослинами, що там знаходяться. Наприклад, з крабиками, які живуть коло Аджигольського маяка на Херсонщині", — розповіли в УЗ.

Нові вагони обладнали всім необхідним для комфортної поїздки малечі — дитячою постільною білизною, нагрівачами для пляшечок, манежами, пеленальними столиками, сходинками та накладками для вбиралень.

None - фото 1
Нові дитячі вагони УЗ. Фото: УЗ
None - фото 2
Туалет у нових дитячих вагонах УЗ. Фото: УЗ

Завдяки фондам Говарда Баффетта та Nova Ukraine, малюкам не буде сумно в дорозі. У вагонах будуть доступні бізіборди, розмальовки, кольорові олівці й книжки шрифтом Брайля.

Раніше досвідчений провідник розкрив, які полиці краще обирати у вагонах плацкарт та купе та пояснив, чому перші місця в потягах — далеко не найкращий варіант.

Також ми писали, що незабаром фасад Центрального залізничного вокзалу у Києві прикрасить масштабна світлова інсталяція "Поділись світлом". Вона присвячена незламності українців.

Извините, но во время проверки текста что-то пошло не так. Перезапуск браузера, возможно, сможет исправить эту проблему. (0)

Укрзалізниця діти подорож Карпати поїзди
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації