Укрзалізниця додала 2 дитячих вагона — напрямки

Дівчинка в дитячому вагоні. Фото: УЗ

Подорож українців із дітьми стане в рази комфортніше. Укрзалізниця до різдвяних та новорічних свят переобладнала під дитячі ще два вагони. Їх обладнали всім необхідним для того, щоб малечі не було сумно в дорозі.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Нові дитячі вагони УЗ

В компанії повідомили, що нові дитячі вагони курсуватимуть в складі поїзда 95/96 Київ — Ясіня. Саме цей залізничний маршрут найчастіше обирають для мандрівок великі родини.

"Ці вагони відрізняються від інших дитячих унікальним дизайном купе — кожне з них присвячено унікальному місцю в Україні. Яскраві картинки розповідають його історію та знайомлять з тваринами й рослинами, що там знаходяться. Наприклад, з крабиками, які живуть коло Аджигольського маяка на Херсонщині", — розповіли в УЗ.

Нові вагони обладнали всім необхідним для комфортної поїздки малечі — дитячою постільною білизною, нагрівачами для пляшечок, манежами, пеленальними столиками, сходинками та накладками для вбиралень.

Нові дитячі вагони УЗ. Фото: УЗ

Туалет у нових дитячих вагонах УЗ. Фото: УЗ

Завдяки фондам Говарда Баффетта та Nova Ukraine, малюкам не буде сумно в дорозі. У вагонах будуть доступні бізіборди, розмальовки, кольорові олівці й книжки шрифтом Брайля.

