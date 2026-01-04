Літак Ryanair — чи можна повернути квитки без втрати коштів

Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Популярний ірландський лоукостер Ryanair пропонує вигідні ціни на авіаквитки, проте компанія встановила жорсткі правила не лише щодо перевезення багажу, а й щодо умов повернення коштів за квитки.

Про це йдеться на офіційному сайті авіаперевізника.

Правила повернення квитків Ryanair

Як і багато інших авіакомпаній, Ryanair не відшкодовує вартість авіаквитків. Якщо ви не встигнете на свій рейс чи у вас зміняться плани й ви не потрапите на літак — на повернення коштів сподіватися не варто.

"Наша бізнес-модель проста — ми не пропонуємо повернення коштів пасажирам, які скасовують подорож, тому що заброньоване Вами місце залишається вільним під час виконання рейсу", — підкреслили в компанії.

Проте компанія визначила виключні випадки, коли пасажири можуть розраховувати на повернення коштів:

якщо рейс скасовано авіакомпанією;

якщо затримка рейсу триває понад 5 годин;

якщо запланований час відправлення відкладається щонайменше на 5 годин;

в разі смерті пасажира або його близького родича.

Якщо рейс скасовано чи затримано компанією Ryanair, ви маєте право:

надіслати запит на повернення коштів;

надіслати запит на змінення маршруту в напрямку вашого кінцевого пункту призначення за аналогічними умовами тарифікації якомога швидше або на бронювання квитка на пізнішу зручну для вас дату за умови наявності;

безкоштовно замінити рейс за тим самим маршрутом на новий час/дату.

Після обробки вашого запиту кошти надходять на гаманець Ryanair Wallet протягом 24 годин. Відстежувати заявку можна в профілі MyRyanair у розділі "Мої запити в Службу обслуговування клієнтів".

Компанія не повертає кошти за квиток, якщо ви не зможете полетіти через хворобу. Щоб уникнути такої ситуації, краще заздалегідь придбати страховий поліс.

