Україна
Головна Транспорт Квитки Ryanair — чи відшкодовує компанія вартість

Квитки Ryanair — чи відшкодовує компанія вартість

Дата публікації: 4 січня 2026 17:55
Літак Ryanair — чи можна повернути квитки без втрати коштів
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Популярний ірландський лоукостер Ryanair пропонує вигідні ціни на авіаквитки, проте компанія встановила жорсткі правила не лише щодо перевезення багажу, а й щодо умов повернення коштів за квитки.

Про це йдеться на офіційному сайті авіаперевізника.

Читайте також:

Правила повернення квитків Ryanair

Як і багато інших авіакомпаній, Ryanair не відшкодовує вартість авіаквитків. Якщо ви не встигнете на свій рейс чи у вас зміняться плани й ви не потрапите на літак — на повернення коштів сподіватися не варто.

"Наша бізнес-модель проста — ми не пропонуємо повернення коштів пасажирам, які скасовують подорож, тому що заброньоване Вами місце залишається вільним під час виконання рейсу", — підкреслили в компанії.  

Проте компанія визначила виключні випадки, коли пасажири можуть розраховувати на повернення коштів:

  • якщо рейс скасовано авіакомпанією;
  • якщо затримка рейсу триває понад 5 годин;
  • якщо запланований час відправлення відкладається щонайменше на 5 годин;
  • в разі смерті пасажира або його близького родича.

Якщо рейс скасовано чи затримано компанією Ryanair, ви маєте право: 

  • надіслати запит на повернення коштів;
  • надіслати запит на змінення маршруту в напрямку вашого кінцевого пункту призначення за аналогічними умовами тарифікації якомога швидше або на бронювання квитка на пізнішу зручну для вас дату за умови наявності;
  • безкоштовно замінити рейс за тим самим маршрутом на новий час/дату.

Після обробки вашого запиту кошти надходять на гаманець Ryanair Wallet протягом 24 годин. Відстежувати заявку можна в профілі MyRyanair у розділі "Мої запити в Службу обслуговування клієнтів".

Компанія не повертає кошти за квиток, якщо ви не зможете полетіти через хворобу. Щоб уникнути такої ситуації, краще заздалегідь придбати страховий поліс.

Раніше ми розповідали, що Ryanair назвав 5 туристичних напрямків, на які варто звернути увагу мандрівникам у 2026 році. Лоукостер розширює літній розклад до цих міст.

Також ми писали про доступні напрямки Ryanair з Польщі. Лоукостер має бази в Кракові, Вроцлаві та у Варшаві.

авіаквитки подорож літаки туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
