Самолет SkyUp. Фото: SkyUp/Facebook

Бюджетная украинская авиакомпания SkyUp порадовала пассажиров новыми скидками в преддверии Черной пятницы. Лоукостер в рамках программы Orange Friday снизил цены на рейсы из молдавского Кишинева. Распродажа действует до конца осени.

Об этом говорится на официальном сайте SkyUp, передает Новини.LIVE.

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Распродажа SkyUp к «Черной пятнице»

Благодаря новому предложению авиакомпании путешественники смогут запланировать свое путешествие на следующий год. Пассажирам доступны акционные билеты из Кишинева в популярные курорты и города Европы и Ближнего Востока.

Акция перевозчика действует всего неделю — с 23 по 30 ноября 2026 года. Пассажирам стоит учесть, что места на самые популярные направления раскупаются очень быстро. Цены на билеты начинаются от 46 евро.

Предложение распространяется на рейсы с 24 ноября 2026 года по 31 октября 2027 года.

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Акционные направления SkyUp из Кишинева:

Афины (Греция) от 46 евро;

Ларнака (Кипр) от 50 евро;

Барселона (Испания) от 60 евро;

Милан (Италия) от 60 евро;

Тель-Авив (Израиль) от 66 евро.

Акционная цена включает стоимость аэропортовых сборов и ручной клади.

Сколько вещей можно взять с собой в самолет SkyUp

На рейсах SkyUp ручная кладь включена в стоимость билета в зависимости от выбранного тарифа. Пассажиры без доплат по тарифу Just Fly могут взять с собой небольшую ручную кладь размером до 40х30х20 см и весом до 9 кг.

По тарифу Fly & Smile пассажиры имеют право взять больше вещей — крупную ручную кладь размером до 55х40х20 см и весом до 9 кг.

По тарифу Fly & Celebrate пассажирам разрешается взять на борт одну единицу ручной клади размером до 40х30х20 см и весом до 9 кг, а вторую — размером до 55х40х20 см и весом до 9 кг.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в какой аэропорт выгоднее всего планировать свой маршрут из Киева. В частности, путешественники могут вылететь из румынских городов Яссы (578 километров от Киева) и Сучавы (625 километров от Киева).

Также мы писали, какие авиакомпании предлагают пассажирам самые дорогие и роскошные услуги. Первое место в рейтинге заняла Etihad Airways с частным трёхкомнатным люксом, а в тройку лидеров также вошли Emirates и SWISS. В списке есть и другие необычные предложения — от душевых комнат на борту до отдельных апартаментов для сна и работы.