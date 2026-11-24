Літак SkyUp. Фото: SkyUp/Facebook

Бюджетна українська авіакомпанія SkyUp порадувала пасажирів новими знижками до Чорної пʼятниці. Лоукостер в рамках програми Orange Friday знизив ціни на рейси з молдовського Кишинева. Розпродаж діє до кінця осені.

Про це йдеться на офіційному сайті SkyUp, передає Новини.LIVE.

Реклама

Розпродаж SkyUp до Чорної п'ятниці

Завдяки новій пропозиції авіакомпанії мандрівники зможуть запланувати свою подорож на наступний рік. Пасажирам доступні акційні квитки з Кишинева до популярних курортів та міст Європи із Близького Сходу.

Акція перевізника діє всього тиждень — із 23 по 30 листопада 2026 року. Пасажирам варто врахувати, що дуже швидко розкуповуються місця на найпопулярніші напрямки. Ціни на квитки стартують від 46 євро.

Пропозиція поширюється на рейси з 24 листопада 2026 року по 31 жовтня 2027 року.

Читайте також:

Акційні напрямки SkyUp із Кишинева:

Афіни (Греція) від 46 євро;

Ларнака (Кіпр) від 50 євро;

Барселона (Іспанія) від 60 євро;

Мілан (Італія) від 60 євро;

Тель-Авів (Ізраїль) від 66 євро.

Акційна ціна включає вартість аеропортових зборів та ручну поклажу.

Скільки речей можна взяти із собою в літак SkyUp

На рейсах SkyUp ручна поклажа включена у вартість квитка в залежності від обраного тарифу. Мандрівники без доплат за тарифом Just Fly можуть взяти з собою малу ручну поклажу з розмірами до 40х30х20 см і вагою до 9 кг.

За тарифом Fly & Smile пасажири мають право взяти більше речей — велику ручну поклажу з розмірами до 55х40х20 см і вагою до 9 кг.

За тарифом Fly & Celebrate пасажирам дозволяється взяти на борт одну ручну поклажу розмірами до 40х30х20 см і вагою до 9 кг, а іншу — з розмірами до 55х40х20 см і вагою до 9 кг.

Раніше Новини.LIVE розповідали, до якого аеропорту найвигідніше планувати свій маршрут з Києва. Зокрема, мандрівники можуть вилетіти з румунських міст Ясси (578 кілометрів від Києва) та Сучави (625 кілометрів від Києва).

Також ми писали, які авіакомпанії пропонують пасажирам найдорожчі та найрозкішніші послуги. Перше місце в рейтингу посіла Etihad Airways з приватним трикімнатним люксом, а до трійки лідерів також увійшли Emirates і SWISS. У списку є й інші незвичайні пропозиції — від душових кімнат на борту до окремих апартаментів для сну та роботи.