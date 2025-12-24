Відео
Квитки від 10 євро — в Європі з'явився залізничний лоукостер

Квитки від 10 євро — в Європі з'явився залізничний лоукостер

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 20:22
GoVolta у 2026 році запускає перший рейс — куди курсуватиме
Пасажирка їде в потязі. Фото: freepik.com

Голландський стартап GoVolta, який називають "залізничним easyJet", готується до запуску міжнародних перевезень у 2026 році. Компанія приваблює пасажирів надзвичайно низькими тарифами.

Про це пише Daily Express.



Новий перевізник GoVolta

Компанія розпочала продаж квитків на свій перший маршрут між Амстердамом і Гамбургом через Берлін. Ціни стартують від 10 євро. при цьому перевізник не стягуватиме кошти за бронювання місць.

Перші потяги перевізник планує запустити в березні наступного року. Цікаво, що на перші 100 квитків будуть діяти гарні знижки. Навіть без дисконту, компанія пропонує вигідні ціни. Середня вартість посадкового талона — 30 євро.

Наразі стандартні залізничні квитки Deutsche Bahn ICE на маршруті Амстердам — Гамбург у березні коштують від 34 до 59 євро, причому деякі поїздки вимагають до чотирьох пересадок, а бронювання місця коштує додатково 5,70 євро.

Пасажири GoVolta також згодом зможуть бронювати пакети міських турів, що поєднують поїздки потягом і проживання в готелях. Окрім того, у грудні 2026 року. компанія планує запустити ще один маршрут — Амстердам – Париж.

Раніше ми розповідали, що польський залізничний перевізник PKP Intercity змінив правила придбання квитків. Компанія збільшила термін попереднього бронювання посадкових талонів на потяги.

Також ми писали, що у Франції незабаром запустять новий швидкісний поїзд, який з'єднає 6 неймовірних міст.

подорож Європа поїзди туризм Амстердам
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
