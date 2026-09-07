Путешествия с УЗ: когда начинается продажа билетов на популярные направления

Вагон УЗ. Фото: Новини.LIVE

Многим пассажирам Укрзализныци знакома ситуация, когда в период летних отпусков ищешь билет в Одессу или в Польшу, а его нет. Однако мало кто знает, что у украинского железнодорожного перевозчика есть конкретные часы, когда билет на популярное направление можно купить без лишних хлопот. Во время действия военного положения в Украине действует унифицированный регламент открытия продаж проездных документов на железнодорожный транспорт. Чтобы пассажиры могли заранее спланировать свои поездки по стране и за границу, УЗ придерживается четко определенных сроков и временных рамок для начала бронирования.

Сайт Новини.LIVE выяснял, когда начинается продажа билетов на рейс и почему не всегда удается их купить.

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Правила начала продаж билетов на внутренние и международные рейсы

Продажа билетов на большинство железнодорожных рейсов начинается за 20 суток до даты отправления. При этом время запуска систем бронирования различается в зависимости от направления:

Внутренние рейсы по Украине: продажа билетов открывается за 20 суток до отправления поезда ровно в 08:00 утра. Международные рейсы в Польшу и обратном направлении: приобрести проездные документы можно также за 20 суток, но система открывает доступ в 09:00 утра.

Почему продажа может быть временно недоступна

Пассажирам следует учитывать, что заранее определенное время открытия продаж может сдвигаться. Наиболее распространенной причиной временного отсутствия билетов в системе является корректировка графика движения поездов.

Как сообщает железнодорожный перевозчик, это происходит из-за проведения ремонтных работ на путях, изменений в оперативно-безопасной ситуации или оптимизации маршрутной сетки во время военного положения. В таких случаях продажа билетов возобновляется сразу после окончательного согласования нового расписания.

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С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о нюансах, которые могут возникнуть у пассажиров УЗ во время поездки за границу. Спеша приобрести нужные места, далеко не всегда задумываешься о том, на каком языке указывать имя и фамилию в билетах на международные рейсы. В компании успокоили пассажиров, которые переживают из-за того, что в билете их имя транслитерировалось не так, как в зарубежном транспорте.

Также Новини.LIVE сообщали, как пассажирам сэкономить на покупке железнодорожных билетов из Киева в Будапешт. Из-за войны и закрытого неба украинцы вынуждены путешествовать за границу только на поездах и автобусах. В социальной сети Threads путешественница рассказала, как добраться из Киева в Будапешт всего за 1 155 гривен.