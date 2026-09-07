Подорожі УЗ: коли відкривається продаж квитків на популярні напрями

Вагон УЗ. Фото: Новини.LIVE

Для багатьох пасажирів Укрзалізниці знайома ситуація, коли у період літніх відпусток шукаєш квиток до Одеси, або до Польщі, а його немає. Проте мало хто знає, що в українського залізничного перевізника є конкретні години, коли квиток на популярний напрямок можна купити без зайвого клопоту. Під час дії воєнного стану в Україні діє уніфікований регламент відкриття продажів проїзних документів на залізничний транспорт. Аби пасажири мали змогу завчасно спланувати свої переміщення країною та за кордон, УЗ дотримується чітко визначених строків та часових рамок для старту бронювань.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, коли наступає момент відкриття продажу квитків на рейс та чому не завжди є змога їх купити.

Реклама

Правила відкриття продажів на внутрішні та міжнародні рейси

Відкриття продажів для більшості залізничних рейсів розпочинається за 20 діб до дати відправлення. Водночас час запуску систем бронювання розрізняється залежно від напрямку:

Внутрішні рейси по Україні: продаж квитків відкривається за 20 діб до відправлення потяга рівно о 08:00 ранку. Міжнародні рейси до Польщі та зворотній напрям: придбати проїзні документи можна також за 20 діб, але система відкриває доступ о 09:00 ранку.

Чому продаж може бути тимчасово недоступним

Пасажирам варто враховувати, що заздалегідь визначений час відкриття продажів може зміщатися. Найпоширенішою причиною тимчасової відсутності квитків у системі є коригування графіка руху потягів.

Як повідомляє залізничний перевізник, це відбувається через проведення ремонтних робіт на коліях, зміни в оперативно-безпековій ситуації або оптимізацію маршрутної сітки під час воєнного стану. У таких випадках продаж квитків відновлюється одразу після остаточного узгодження нового розкладу.

Читайте також:

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про нюанси, які можуть виникнути у пасажирів УЗ під час подорожі за кордон. Поспішаючи придбати потрібні місця, далеко не завжди замислюєшся над тим, якою мовою вказувати ім’я та прізвище для квитків на міжнародні рейси. В компанії заспокоїли пасажирів, які переживають через те, що в квитку їх ім'я транслітерувалося не так, як у закордонному транспорті.

Також Новини.LIVE повідомляли, як заощадити пасажирам на купівлі залізничних квитків з Києва до Будапешта. Через війну та закрите небо українці вимкшені подорожувати за кордон лише потягами та автобусами. В соціальній мережі Threads мандрівниця розповіла, як добратися з Києва до Будапешта всього за 1 155 гривень.