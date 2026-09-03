Поездка на УЗ: пустят ли в поезд, если есть расхождения в имени в паспорте и билете

Проводницы «Укрзализныци». Фото: УЗ/Facebook

Купить в пик сезона билеты на поезд Укрзализныци за границу — задача с звездочкой. Спеша приобрести нужные места, далеко не всегда задумываешься над тем, на каком языке указывать имя и фамилию для билетов на международные рейсы.

В пресс-службе УЗ объяснили, почему не стоит переживать по этому поводу, передает Новини.LIVE.

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Имя в билете УЗ не совпадает с именем в заграничном паспорте

В компании успокоили пассажиров, которые переживают из-за того, что в билете их имя транслитерировалось не так, как в заграничном паспорте.

Перевозчик заверил, что при пересечении границы в такой ситуации проблем не возникнет, ведь данные на украинском языке автоматически транслитерируются в соответствии со стандартами Государственной миграционной службы Украины, которые регламентируются постановлением Кабинета Министров Украины.

То есть при покупке посадочных талонов пассажиры могут указывать своё имя и фамилию на украинском или английском языках.

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В УЗ заверили, что даже в том случае, если транслитерация будет отличаться от данных в вашем заграничном паспорте, у вас не возникнет проблем при проверке и при посадке, ведь допускается до 3 ошибок в имени и фамилии.

Билет пассажира все равно будет считаться действительным, и проводник не имеет права отказать в поездке.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему Укрзализныця не имеет возможности заранее сообщать о задержках поездов. Дело в том, что прогноз задержки может неоднократно меняться. В частности, поезд может сократить отставание или, наоборот, столкнуться в пути с новыми препятствиями.

Также Новини.LIVE писали, на какие международные поезда не пустят без распечатанных билетов. Посадочный документ имеют право проверить венгерские и австрийские железнодорожники. Без него могут возникнуть проблемы за границей.

Кроме того, Новини.LIVE делились советами, как сэкономить на железнодорожных билетах из Киева в Будапешт. В частности, вместо 4 000 грн заплатить всего 1 155 грн. Украинцы имеют право приобрести "билет солидарности".