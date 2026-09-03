Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт В УЗ предупредили о нюансе, касающемся билетов на международные рейсы

В УЗ предупредили о нюансе, касающемся билетов на международные рейсы

Ua ru
3 сентября 2026 14:25
Поездка на УЗ: пустят ли в поезд, если есть расхождения в имени в паспорте и билете
Проводницы «Укрзализныци». Фото: УЗ/Facebook

Купить в пик сезона билеты на поезд Укрзализныци за границу — задача с звездочкой. Спеша приобрести нужные места, далеко не всегда задумываешься над тем, на каком языке указывать имя и фамилию для билетов на международные рейсы.

В пресс-службе УЗ объяснили, почему не стоит переживать по этому поводу, передает Новини.LIVE.

Реклама

Имя в билете УЗ не совпадает с именем в заграничном паспорте

В компании успокоили пассажиров, которые переживают из-за того, что в билете их имя транслитерировалось не так, как в заграничном паспорте.

Перевозчик заверил, что при пересечении границы в такой ситуации проблем не возникнет, ведь данные на украинском языке автоматически транслитерируются в соответствии со стандартами Государственной миграционной службы Украины, которые регламентируются постановлением Кабинета Министров Украины.

То есть при покупке посадочных талонов пассажиры могут указывать своё имя и фамилию на украинском или английском языках.

Читайте также:

В УЗ заверили, что даже в том случае, если транслитерация будет отличаться от данных в вашем заграничном паспорте, у вас не возникнет проблем при проверке и при посадке, ведь допускается до 3 ошибок в имени и фамилии.

Билет пассажира все равно будет считаться действительным, и проводник не имеет права отказать в поездке.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему Укрзализныця не имеет возможности заранее сообщать о задержках поездов. Дело в том, что прогноз задержки может неоднократно меняться. В частности, поезд может сократить отставание или, наоборот, столкнуться в пути с новыми препятствиями.

Также Новини.LIVE писали, на какие международные поезда не пустят без распечатанных билетов. Посадочный документ имеют право проверить венгерские и австрийские железнодорожники. Без него могут возникнуть проблемы за границей.

Кроме того, Новини.LIVE делились советами, как сэкономить на железнодорожных билетах из Киева в Будапешт. В частности, вместо 4 000 грн заплатить всего 1 155 грн. Украинцы имеют право приобрести "билет солидарности".

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации