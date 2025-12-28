Видео
Билет за 34 тыс. грн — чем уникальны вагоны VIP-класса УЗ

Дата публикации 28 декабря 2025 07:32
Вагоны VIP-класса Укрзализныци — как выглядят и какова стоимость билета
Столовая в вагоне VIP-класса УЗ. Фото: Укрзализныця

Украинцам доступны различные классы вагонов Укрзализныци для путешествий — от плацкарты до люкса, однако мало кто знает, что в подвижном составе компании есть вагоны VIP-класса. Ими обычно путешествуют зарубежные и украинские чиновники.

Новини.LIVE покажут роскошные места для пассажиров.

Читайте также:

Вагоны VIP-класса Укрзализныци

Апартаменты в роскошных вагонах предусматривают несколько комнат — от полноценной кухни, спальни до столовой-гостиной с плазмой. Один такой вагон в среднем рассчитан на 11 человек.

Интерьер вагонов VIP-класса впечатляет — "позолоченная" лепнина, канделябры и изысканная резная мебель. В спальне установлена двуспальная кровать, большой шкаф-купа и рабочий стол. В столовой-гостиной разместили большой стол, мягкий стол и плазменный телевизор.

Вагони VIP–класу УЗ - фото 1
Столовая в вагоне VIP-класса УЗ. Фото: Укрзализныця
Вагони VIP–класу УЗ - фото 2
Спальня в вагоне VIP-класса УЗ. Фото: Укрзализныця

Такие роскошные вагоны доступны для направлений Киев-Львов, Одесса-Львов, Одесса-Харьков, Киев-Днепр. За одно путешествие путешественникам придется выложить от 16 000 до 34 000 грн.

В вагонах VIP-класса путешествовали бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, бывший канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские и зарубежные чиновники.

Ранее опытный проводник раскрыл, какие полки лучше выбирать в вагонах плацкарт и купе и объяснил, почему первые места в поездах — далеко не лучший вариант.

Также мы писали, что вскоре фасад Центрального железнодорожного вокзала в Киеве украсит масштабная световая инсталляция "Поделись светом". Она посвящена несокрушимости украинцев.

Укрзализныця путешествие поезда туризм вагон
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
