Вагоны VIP-класса Укрзализныци — как выглядят и какова стоимость билета

Билет за 34 тыс. грн — чем уникальны вагоны VIP-класса УЗ
Украинцам доступны различные классы вагонов Укрзализныци для путешествий — от плацкарты до люкса, однако мало кто знает, что в подвижном составе компании есть вагоны VIP-класса. Ими обычно путешествуют зарубежные и украинские чиновники.
Новини.LIVE покажут роскошные места для пассажиров.
Вагоны VIP-класса Укрзализныци
Апартаменты в роскошных вагонах предусматривают несколько комнат — от полноценной кухни, спальни до столовой-гостиной с плазмой. Один такой вагон в среднем рассчитан на 11 человек.
Интерьер вагонов VIP-класса впечатляет — "позолоченная" лепнина, канделябры и изысканная резная мебель. В спальне установлена двуспальная кровать, большой шкаф-купа и рабочий стол. В столовой-гостиной разместили большой стол, мягкий стол и плазменный телевизор.
Такие роскошные вагоны доступны для направлений Киев-Львов, Одесса-Львов, Одесса-Харьков, Киев-Днепр. За одно путешествие путешественникам придется выложить от 16 000 до 34 000 грн.
В вагонах VIP-класса путешествовали бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, бывший канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские и зарубежные чиновники.
