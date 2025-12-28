Вагони VIP-класу Укрзалізниці — який вигляд мають та яка вартість квитка

Квиток за 34 тис. грн — чим унікальні вагони VIP-класу УЗ
Українцям доступні різні класи вагонів Укрзалізниці для подорожей — від плацкарти до люксу, проте мало хто знає, що у рухомому складі компанії є вагони VIP-класу. Ними зазвичай подорожують закордонні та українські посадовці.
Новини.LIVE покажуть розкішні місця для пасажирів.
Вагони VIP-класу Укрзалізниці
Апартаменти у розкішних вагонах передбачають декілька кімнат — від повноцінної кухні, спальні до їдальні-вітальні з плазмою. Один такий вагон в середньому розрахований на 11 осіб.
Інтер'єр вагонів VIP-класу вражає — "позолочена" ліпнина, канделябри та вишукані різьблені меблі. У спальні встановлено двоспальне ліжко, велика шафа-купа та робочий стіл. У їдальні-вітальні розмістили великий стіл, м'який стіл та плазмовий телевізор.
Такі розкішні вагони доступні для напрямків Київ-Львів, Одеса-Львів, Одеса-Харків, Київ-Дніпро. За одну подорож мандрівникам доведеться викласти від 16 000 до 34 000 грн.
У вагонах VIP-класу мандрували колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та інші європейські та закордонні чиновники.
