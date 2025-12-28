Відео
Квиток за 34 тис. грн — чим унікальні вагони VIP-класу УЗ

Квиток за 34 тис. грн — чим унікальні вагони VIP-класу УЗ

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 07:32
Вагони VIP-класу Укрзалізниці — який вигляд мають та яка вартість квитка
Їдальня у вагоні VIP-класу УЗ. Фото: Укрзалізниця

Українцям доступні різні класи вагонів Укрзалізниці для подорожей — від плацкарти до люксу, проте мало хто знає, що у рухомому складі компанії є вагони VIP-класу. Ними зазвичай подорожують закордонні та українські посадовці.

Новини.LIVE покажуть розкішні місця для пасажирів.

Читайте також:

Вагони VIP-класу Укрзалізниці

Апартаменти у розкішних вагонах передбачають декілька кімнат — від повноцінної кухні, спальні до їдальні-вітальні з плазмою. Один такий вагон в середньому розрахований на 11 осіб.

Інтер'єр вагонів VIP-класу вражає — "позолочена" ліпнина, канделябри та вишукані різьблені меблі. У спальні встановлено двоспальне ліжко, велика шафа-купа та робочий стіл. У їдальні-вітальні  розмістили великий стіл, м'який стіл та плазмовий телевізор.

Вагони VIP–класу УЗ - фото 1
Їдальня у вагоні VIP-класу УЗ. Фото: Укрзалізниця
Вагони VIP–класу УЗ - фото 2
Спальня у вагоні VIP-класу УЗ. Фото: Укрзалізниця

Такі розкішні вагони доступні для напрямків Київ-Львів, Одеса-Львів, Одеса-Харків, Київ-Дніпро. За одну подорож мандрівникам доведеться викласти від 16 000 до 34 000 грн. 

У вагонах VIP-класу мандрували колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та інші європейські та закордонні чиновники.

Раніше досвідчений провідник розкрив, які полиці краще обирати у вагонах плацкарт та купе та пояснив, чому перші місця в потягах — далеко не найкращий варіант.

Також ми писали, що незабаром фасад Центрального залізничного вокзалу у Києві прикрасить масштабна світлова інсталяція "Поділись світлом". Вона присвячена незламності українців.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
