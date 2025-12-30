Kyiv City Express с 1 января меняет правила оплаты проезда — что известно

Билет нельзя будет приобрести в электричке — новые правила
В Киеве уже с 1 января 2026 года меняются правила покупки билетов на кольцевую электричку Kyiv City Express. Отныне пассажиры не смогут приобрести билеты непосредственно в поезде.
Об этом сообщили в Kyiv City Express.
Как покупать билеты на Киевскую кольцевую электричку
Отмечается, что такой шаг — это постепенный переход к понятной и привычной для города модели в других видах столичного общественного транспорта: сначала билет → валидация на платформе → потом поездка.
Пассажиров предупредили, что с начала года на всех станциях отправления будет усилен контроль при входе, а разъездные кассиры будут проверять билеты.
Билеты на Киевскую кольцевую электричку можно приобрести:
- в приложении Укрзалізниці;
- в приложении Киев Цифровой;
- в терминалах самообслуживания УЗ и Киев Цифровой;
- через валидаторы;
- наличными в кассах.
Приобретенные билеты в приложении Киев Цифровой нужно будет сканировать на оранжевых валидаторах. Впоследствии такие валидаторы будут сканировать и билеты, приобретенные в приложении УЗ.
"Понимаем, что привычка покупать билет в поезде была удобной, но сейчас просим постепенно переходить к покупке заранее. Это несколько кликов в телефоне и вы спокойно заходите на платформу без лишних волнений", — говорится в сообщении.
Новый подход позволит снизить расходы и проводить более полную аналитику по трафику пассажиров.
Ранее опытный проводник раскрыл, какие полки лучше выбирать в вагонах плацкарт и купе и объяснил, почему первые места в поездах — далеко не лучший вариант.
Также узнавайте, кто может приобрести билеты на поезда без очередей — из спецрезерва Укрзализныци.
Читайте Новини.LIVE!