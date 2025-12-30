Видео
Главная Транспорт Билет нельзя будет приобрести в электричке — новые правила

Билет нельзя будет приобрести в электричке — новые правила

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 16:27
Kyiv City Express с 1 января меняет правила оплаты проезда — что известно
Киевская кольцевая электричка. Фото: Kyiv City Express

В Киеве уже с 1 января 2026 года меняются правила покупки билетов на кольцевую электричку Kyiv City Express. Отныне пассажиры не смогут приобрести билеты непосредственно в поезде.

Об этом сообщили в Kyiv City Express.

Читайте также:

Как покупать билеты на Киевскую кольцевую электричку

Отмечается, что такой шаг — это постепенный переход к понятной и привычной для города модели в других видах столичного общественного транспорта: сначала билет → валидация на платформе → потом поездка.

Пассажиров предупредили, что с начала года на всех станциях отправления будет усилен контроль при входе, а разъездные кассиры будут проверять билеты.

Билеты на Киевскую кольцевую электричку можно приобрести:

  • в приложении Укрзалізниці;
  • в приложении Киев Цифровой;
  • в терминалах самообслуживания УЗ и Киев Цифровой;
  • через валидаторы;
  • наличными в кассах.

Приобретенные билеты в приложении Киев Цифровой нужно будет сканировать на оранжевых валидаторах. Впоследствии такие валидаторы будут сканировать и билеты, приобретенные в приложении УЗ.

"Понимаем, что привычка покупать билет в поезде была удобной, но сейчас просим постепенно переходить к покупке заранее. Это несколько кликов в телефоне и вы спокойно заходите на платформу без лишних волнений", — говорится в сообщении.

Новый подход позволит снизить расходы и проводить более полную аналитику по трафику пассажиров.

Укрзализныця путешествие поезда туризм билеты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
