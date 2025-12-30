Відео
Головна Транспорт Квиток не можна буде придбати в електричці — нові правила

Квиток не можна буде придбати в електричці — нові правила

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 16:27
Kyiv City Express з 1 січня змінює правила оплати проїзду — що відомо
Київська кільцева електричка. Фото: Kyiv City Express

В Києві вже з 1 січня 2026 року змінюються правила купівлі квитків на кільцеву електричку Kyiv City Express. Відтепер пасажири не зможуть придбати квитки безпосередньо в поїзді.

Про це повідомили в Kyiv City Express.

Читайте також:

Як купувати квитки на Київську кільцеву електричку

Зазначається, що такий крок — це поступовий перехід до зрозумілої та звичної для міста моделі в інших видах столичного громадського транспорту: спочатку квиток → валідація на платформі → потім поїздка.

Пасажирів попередили, що з початку року на всіх станціях відправлення буде посилений контроль при вході, а розʼїзні касири перевірятимуть квитки.

Квитки на Київську кільцеву електричку можна придбати:

  • у застосунку Укрзалізниці;
  • у застосунку Київ Цифровий
  • у терміналах самообслуговування УЗ та Київ Цифровий;
  • через валідатори;
  • готівкою в касах.

Придбані квитки в застосунку Київ Цифровий потрібно буде сканувати на помаранчевих валідаторах. Згодом такі валідатори скануватимуть і квитки, придбані в застосунку УЗ.

"Розуміємо, що звичка купувати квиток у поїзді була зручною, але зараз просимо поступово переходити до купівлі завчасно. Це кілька кліків у телефоні і ви спокійно заходите на платформу без зайвих хвилювань", — йдеться в повідомленні.

Новий підхід дозволить знизити витрати та проводити більш повну аналітику щодо трафіку пасажирів.

Раніше досвідчений провідник розкрив, які полиці краще обирати у вагонах плацкарт та купе та пояснив, чому перші місця в потягах — далеко не найкращий варіант.

Також дізнавайтеся, хто може придбати квитки на потяги без черг — зі спецрезерву Укрзалізниці.

Укрзалізниця подорож поїзди туризм квитки
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
