Поезд Deutsche Bahn. Фото: Fnp.de

В Германии придется тратить больше денег на общественный транспорт. С начала 2027 года в стране вновь повысят стоимость популярного месячного проездного Deutschlandticket. Он позволяет пользоваться местным и региональным транспортом по всей Германии. Изменения коснутся также льготных билетов для работников и студентов.

Сколько будет стоить проезд после подорожания, сообщает Новини.LIVE.

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Как изменится стоимость Deutschlandticket

С 1 января 2027 года стоимость месячного проездного Deutschlandticket вырастет с 63 до 66,80 евро. Пассажирам придется платить на 3,80 евро больше ежемесячно.

Подорожают и некоторые другие билеты:

Льготный проездной для работников — 63,46 евро.

Семестровый билет для студентов — 40,08 евро.

Deutschlandticket остается общенациональным билетом, который позволяет пользоваться местным и региональным общественным транспортом по всей стране. В настоящее время им пользуются около 14,5 миллиона человек.

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Почему в Германии снова дорожает проезд

На этот раз новую стоимость Deutschlandticket определили по специальной формуле. Ранее цену устанавливали в ходе переговоров между федеральным правительством Германии и правительствами отдельных земель. Теперь ее рассчитывают с учетом затрат на перевозку.

По информации Министерства транспорта Баварии, подорожание связано с увеличением расходов на:

заработную плату работникам;

энергоносители;

ежедневное обслуживание транспортной системы.

При этом объем государственного финансирования остается неизменным. Федеральное правительство и земли совместно выделяют на поддержку Deutschlandticket 3 миллиарда евро в год.

Насколько подорожал проездной в Германии

С момента введения Deutschlandticket его стоимость постепенно росла. После очередного повышения в 2027 году билет будет стоить примерно на 36% дороже, чем в начале действия программы.

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