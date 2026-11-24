Поїзд Deutsche Bahn. Фото: Fnp.de

У Німеччині доведеться витрачати більше грошей на громадський транспорт. Із початку 2027 року в країні знову підвищать вартість популярного місячного проїзного Deutschlandticket. Він дозволяє користуватися місцевим і регіональним транспортом по всій Німеччині. Зміни торкнуться також пільгових квитків для працівників і студентів.

Скільки коштуватиме проїзд після подорожчання, повідомляє Новини.LIVE.

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Як зміниться вартість Deutschlandticket

Із 1 січня 2027 року вартість місячного проїзного Deutschlandticket зросте з 63 до 66,80 євро. Пасажирам доведеться платити на 3,80 євро більше щомісяця.

Подорожчають і деякі інші квитки:

Пільговий проїзний для працівників — 63,46 євро.

Семестровий квиток для студентів — 40,08 євро.

Deutschlandticket залишається загальнонаціональним квитком, який дозволяє користуватися місцевим і регіональним громадським транспортом по всій країні. Нині ним користуються близько 14,5 мільйона людей.

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Чому в Німеччині знову дорожчає проїзд

Цього разу нову вартість Deutschlandticket визначили за спеціальною формулою. Раніше ціну встановлювали під час переговорів між федеральним урядом Німеччини та урядами окремих земель. Тепер її розраховують з урахуванням витрат на перевезення.

За інформацією Міністерства транспорту Баварії, подорожчання пов'язане зі збільшенням витрат на:

зарплати працівників;

енергоносії;

щоденне обслуговування транспортної системи.

При цьому обсяг державного фінансування залишається незмінним. Федеральний уряд і землі разом виділяють на підтримку Deutschlandticket 3 мільярди євро на рік.

Наскільки подорожчав проїзний у Німеччині

З моменту запровадження Deutschlandticket його вартість поступово зростала. Після чергового підвищення у 2027 році квиток коштуватиме приблизно на 36% дорожче, ніж на початку дії програми.

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