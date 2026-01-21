Видео
Air Force One развернулся над Атлантикой — что произошло

Дата публикации 21 января 2026 19:30
Трамп не долетел до Европы с первого раза из-за проблем с самолетом в небе
Президентский самолет Air Force One. Фото: Liveandletsfly

Ночной перелет Дональда Трампа в Европу на форум в Давосе пошел не по плану. Президентский Air Force One был вынужден прервать трансатлантический рейс и вернуться обратно почти сразу после взлета.

В конце концов Трамп все же добрался до Швейцарии, но уже на другом самолете, пишет Live & Let's Fly.

Что произошло с президентским Air Force One

Проблема возникла после взлета Boeing 747 с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд. Экипаж обнаружил неисправность электропроводки, после чего было принято решение не рисковать и вернуть борт обратно.

Самолет приземлился в Кэмп-Спрингс около 23:07 по местному времени. Информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, подчеркнув, что решение было принято из соображений безопасности.

Как Трамп все же долетел до Давоса

После возвращения Air Force One президент вместе с командой пересел на другой борт - модифицированный Boeing 757. Именно он и доставил Трампа в Цюрих.

По данным сервиса Flightradar24, за полетом следили более 112 тысяч пользователей. Самолет с президентом США приземлился в 12:35 по местному времени, с незначительной задержкой.

Старые самолеты являются проблемой даже в США

Инцидент снова напомнил о проблеме устаревшего президентского флота США. Boeing VC-25A, который используется как Air Force One, давно нуждается в замене, но поставки новых самолетов постоянно задерживаются.

Сейчас их отложили как минимум до середины 2028 года.

Ранее мы писали, что в Испании после крупной железнодорожной катастрофы вдвое снизили движение скоростных поездов.

Также мы сообщали, что российские авиакомпании с 2026 года будут пересаживать пассажиров на очень старые самолеты.

самолет Дональд Трамп Белый дом авиация Boeing
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
