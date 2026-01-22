Послуга Sleepers Row від Lufthansa — які переваги та ціна

Літак Lufthansa. Фото: lufthansa.com

Бронюючи квитки в економкласі, більшість пасажирів не очікують мандрівки із комфортом. Проте німецька авіакомпанія Lufthansa має опцію Sleepers Row, яка надає мандрівникам більше простору в літаку.

Чи варто переплачувати за послугу Sleepers Row

Компанія із 2021 року надає пасажирам можливість забронювати цілий ряд в літаку. Таким чином, можна навіть виспатися під час авіарейсу.

"Ви можете лягти, розтягнутися і насолоджуватися додатковим простором протягом усього польоту", — йдеться на сайті авіаперевізника.

Зазначається, що скористатися послугою Sleepers Row можна тільки біля виходу на посадку, коли ви збираєтеся зареєструватися на рейс, а її вартість залежить від дня тижня та конкретного рейсу (орієнтовно від 159 до 229 євро).

Така опція доступна лише на далекомагістральних рейсах тривалістю 11 годин і більше. Пасажирам, які оплатили послугу Sleepers Row, також видаватимуть ковдри та подушки бізнес-класу.

