Головна Транспорт Без сусідів в літаку — про цю фішку Lufthansa мало хто знає

Без сусідів в літаку — про цю фішку Lufthansa мало хто знає

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 17:39
Послуга Sleepers Row від Lufthansa — які переваги та ціна
Літак Lufthansa. Фото: lufthansa.com

Бронюючи квитки в економкласі, більшість пасажирів не очікують мандрівки із комфортом. Проте німецька авіакомпанія Lufthansa має опцію Sleepers Row, яка надає мандрівникам більше простору в літаку.

Про це повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Чи варто переплачувати за послугу Sleepers Row

Компанія із 2021 року надає пасажирам можливість забронювати цілий ряд в літаку. Таким чином, можна навіть виспатися під час авіарейсу.

"Ви можете лягти, розтягнутися і насолоджуватися додатковим простором протягом усього польоту", — йдеться на сайті авіаперевізника.

Зазначається, що скористатися послугою Sleepers Row можна тільки біля виходу на посадку, коли ви збираєтеся зареєструватися на рейс, а її вартість залежить від дня тижня та конкретного рейсу (орієнтовно від 159 до 229 євро).

Така опція доступна лише на далекомагістральних рейсах тривалістю 11 годин і більше. Пасажирам, які оплатили послугу Sleepers Row, також видаватимуть ковдри та подушки бізнес-класу. 

Раніше ми розповідали, що авіакомпанія Alaska Airlines опинилася за крок від нового світового рекорду. Зокрема, на її перший безпосадковий переліт до Рима очікує 1200 мандрівників.

Також ми повідомляли, що лоукостер Ryanair висміяв Ілона Маска новим розпродажем квитків

авіарейси літак авіаквитки подорож зона комфорту
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
