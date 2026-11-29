Самолет и бортпроводницы SkyUp. Фото: skyup.aero

Авиакомпания SkyUp — популярный выбор среди украинских путешественников. Однако пассажирам следует знать о строгих правилах авиакомпании в отношении ручной клади. Превышение этих ограничений приведет к наложению штрафов, которые порой могут превышать стоимость самого билета.

Об этом говорится на официальном сайте SkyUp, сообщает Новини.LIVE.

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Какую сумку SkyUp разрешает брать на борт самолета

Согласно правилам авиакомпании, ручная кладь включена в стоимость билета пассажиров, а ее размер зависит от оплаченного тарифа.

По тарифу без доплат Just Fly пассажиры могут взять с собой небольшую ручную кладь размером до 40х30х20 см и весом до 9 кг.

По тарифу Fly & Smile можно брать немного больше вещей — крупную ручную кладь размером до 55х40х20 см и весом до 9 кг.

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По тарифу Fly & Celebrate путешественники могут дополнительно взять в самолет две сумки или чемодана — одну размером до 40х30х20 см и весом до 9 кг, а другую — размером до 55х40х20 см и весом до 9 кг.

Все дополнительные предметы (например, верхнюю одежду, зонт, ноутбук и т.д.) пассажиры должны упаковать либо в ручную кладь, либо оплатить как отдельную единицу багажа.

Молодые родители могут взять в салон одну единицу зарегистрированного багажа весом до 10 кг, а также дополнительно 1 единицу ручной клади весом до 5 кг и размерами до 40x30x20 см. У них также есть возможность взять с собой еду, игрушки и другие необходимые детские вещи для использования во время полета.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что пассажиры Wizz Air могут сэкономить, накопив кэшбэк на авиабилеты. Сделать это можно через приложение Wizz Air. С помощью приложения нужно искать подходящие апартаменты или отель.

Также мы писали, какие правила Ryanair установила для пассажиров с младенцами. Детей до семи дней на борт не допускают, а малыши до двух лет должны лететь на руках у взрослого. Родители могут без доплаты взять для ребенка две вещи — например, коляску и автокресло, а детское питание разрешено перевозить без ограничений.