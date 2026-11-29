Літак та бортпровідниці SkyUp. Фото: skyup.aero

Авіакомпанія SkyUp — популярний вибір серед українських мандрівників. Однак пасажирам слід знати про суворі правила авіакомпанії щодо ручної поклажі. Перевищення цих обмежень призведе до стягнення штрафів, які іноді можуть перевищувати вартість самого квитка.

Про це йдеться на офіційному сайті SkyUp, передає Новини.LIVE.

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Яку сумку SkyUp дозволяє брати на борт літака

За правилами авіакомпанії, ручна поклажа включена у вартість квитка пасажирів, а розмір залежить від оплаченого тарифу.

За тарифом без доплат Just Fly пасажири можуть взяти з собою малу ручну поклажу з розмірами до 40х30х20 см і вагою до 9 кг.

За тарифом Fly & Smile можна брати трохи більше речей — велику ручну поклажу з розмірами до 55х40х20 см і вагою до 9 кг.

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За тарифом Fly & Celebrate мандрівники можуть додатково взяти у літак дві сумки чи валізи — одну розмірами до 40х30х20 см і вагою до 9 кг, а іншу — з розмірами до 55х40х20 см і вагою до 9 кг.

Всі додаткові предмети пасажирів (наприклад, верхній одяг, парасольку, ноутбук і т.д.), пасажири мають упакувати або в ручну поклажу, або їх треба буде оплачувати як окрема одиницю багажу.

Новоспечені батьки можуть взяти в салон одну одиницю зареєстрованого багажу до 10 кг, а також додатково 1 одиницю ручної поклажі до 5 кг розмірами до 40x30x20 см. Вони також мають можливість взяти із собою їжу, іграшки та інші необхідні дитячі речі для використання під час польоту.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що пасажири Wizz Air мають можливість заощадити, назбиравши кешбеком собі на квитки на літак. Це можна зробити через додаток Wizz Air. Через застосунок треба шукати необхідні апартаменти чи готель.

Також ми писали, які правила Ryanair встановив для пасажирів із немовлятами. Дітей до семи днів на борт не допускають, а малюки до двох років мають летіти на руках у дорослого. Батьки можуть без доплати взяти для дитини дві речі — наприклад, коляску та автокрісло, а дитяче харчування дозволено перевозити без обмежень.