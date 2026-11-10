Потяг “Укрзалізниці”. Фото: УНІАН

Купуючи квиток на поїзд, пасажири оплачують не лише дорогу до пункту призначення. "Укрзалізниця" надає ще низку послуг, за які додатково платити вже не потрібно. Серед них є речі, які можуть виручити в дорозі, але не всі пасажири про це здогадуються. Тому перед поїздкою корисно дізнатися, що можна отримати безкоштовно, а коли доведеться діставати гаманець.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Укрзалізницю".

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Які послуги у поїздах УЗ безкоштовні

Пасажири "Укрзалізниці" можуть користуватися кількома послугами без додаткової оплати. Вони вже входять у вартість квитка, незалежно від того, чи знадобляться вам під час подорожі. Зокрема, кожен пасажир має право на:

Кип'ячену воду. Її можна попросити у провідника безкоштовно.

Її можна попросити у провідника безкоштовно. Аптечку. Якщо під час поїздки знадобляться засоби для надання першої допомоги, можна звернутися до працівників поїзда.

Якщо під час поїздки знадобляться засоби для надання першої допомоги, можна звернутися до працівників поїзда. Туалет і засоби гігієни. Пасажирам мають бути доступні мило, туалетний папір, антисептик та дезінфікуючий гель.

Пасажирам мають бути доступні мило, туалетний папір, антисептик та дезінфікуючий гель. Перевезення ручної поклажі. Із собою можна безкоштовно взяти речі вагою до 36 кг. При цьому їхній розмір за сумою довжини, ширини та висоти має бути не більшим за 200 см.

Із собою можна безкоштовно взяти речі вагою до 36 кг. При цьому їхній розмір за сумою довжини, ширини та висоти має бути не більшим за 200 см. Виклик медиків або поліції. Якщо виникла потреба, працівники поїзда можуть викликати відповідні служби.

Якщо виникла потреба, працівники поїзда можуть викликати відповідні служби. Інформацію про поїздку. Оголошення про маршрут, зупинки та інші важливі повідомлення передають через гучномовець.

Що безкоштовно надають в Інтерсіті

У швидкісних поїздах "Укрзалізниці" пасажирам доступні додаткові послуги. Наприклад, в Інтерсіті та Інтерсіті+ мають безкоштовно надати індивідуальний одноразовий підголівник. Також у вартість квитка входять:

прибирання вагонів під час обслуговування;

користування аптечкою;

кип'ячена вода;

мило, антисептик, туалетний папір та інші засоби гігієни;

інформаційні оголошення;

друкована продукція, якщо вона є у вагоні;

перевезення ручної поклажі до 36 кг із сумою трьох вимірів до 200 см;

виклик медиків або поліції за потреби;

доставка їжі та напоїв, які пасажир замовив і оплатив заздалегідь.

При цьому безкоштовною є лише доставка замовлення до місця, де сидить пасажир. За їжу та напої пасажир платить окремо.

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За які послуги у поїздах візьмуть гроші

Деякі речі у вагонах "Укрзалізниці" надають лише за додаткову плату. До таких послуг належать:

користування постільною білизною;

чай, кава, соки та інші напої;

снеки та продукти харчування;

користування холодильником або мікрохвильовою піччю;

перегляд чи прослуховування аудіо- та відеопрограм;

оформлення перевезення зайвої поклажі;

оформлення експрес-передач по Україні.

Також у поїздах можуть продавати різні товари та друковану продукцію.

Окремі платні сервіси є і в Інтерсіті та Інтерсіті+. Серед них — харчування, онлайн-кінотеатр та онлайн-бібліотека.

Перед поїздкою краще уточнити, які саме послуги доступні у вашому вагоні. Повний перелік та актуальну вартість можна дізнатися у провідника або начальника поїзда.

Раніше Новини.LIVE писали, чому в застосунку "Укрзалізниці" ціни на квитки можуть змінюватися під час вибору місця. Спочатку пасажирам показують найдешевший доступний варіант, а остаточна сума залежить від вагона, місця та дня поїздки. У неділю та пікові дати квитки можуть коштувати дорожче, тому перед оплатою варто перевірити ціну.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки багажу можна безкоштовно взяти в потяг. Для дорослого пасажира норма становить до 36 кг, а для дитини віком до 12 років передбачено ще 15 кг ручної поклажі. Якщо валіза перевищує дозволену вагу або розміри, за перевезення можуть попросити доплату.