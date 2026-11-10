Безкоштовні послуги в поїздах УЗ: що вже входить у вартість квитка
Купуючи квиток на поїзд, пасажири оплачують не лише дорогу до пункту призначення. "Укрзалізниця" надає ще низку послуг, за які додатково платити вже не потрібно. Серед них є речі, які можуть виручити в дорозі, але не всі пасажири про це здогадуються. Тому перед поїздкою корисно дізнатися, що можна отримати безкоштовно, а коли доведеться діставати гаманець.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Укрзалізницю".
Які послуги у поїздах УЗ безкоштовні
Пасажири "Укрзалізниці" можуть користуватися кількома послугами без додаткової оплати. Вони вже входять у вартість квитка, незалежно від того, чи знадобляться вам під час подорожі. Зокрема, кожен пасажир має право на:
- Кип'ячену воду. Її можна попросити у провідника безкоштовно.
- Аптечку. Якщо під час поїздки знадобляться засоби для надання першої допомоги, можна звернутися до працівників поїзда.
- Туалет і засоби гігієни. Пасажирам мають бути доступні мило, туалетний папір, антисептик та дезінфікуючий гель.
- Перевезення ручної поклажі. Із собою можна безкоштовно взяти речі вагою до 36 кг. При цьому їхній розмір за сумою довжини, ширини та висоти має бути не більшим за 200 см.
- Виклик медиків або поліції. Якщо виникла потреба, працівники поїзда можуть викликати відповідні служби.
- Інформацію про поїздку. Оголошення про маршрут, зупинки та інші важливі повідомлення передають через гучномовець.
Що безкоштовно надають в Інтерсіті
У швидкісних поїздах "Укрзалізниці" пасажирам доступні додаткові послуги. Наприклад, в Інтерсіті та Інтерсіті+ мають безкоштовно надати індивідуальний одноразовий підголівник. Також у вартість квитка входять:
- прибирання вагонів під час обслуговування;
- користування аптечкою;
- кип'ячена вода;
- мило, антисептик, туалетний папір та інші засоби гігієни;
- інформаційні оголошення;
- друкована продукція, якщо вона є у вагоні;
- перевезення ручної поклажі до 36 кг із сумою трьох вимірів до 200 см;
- виклик медиків або поліції за потреби;
- доставка їжі та напоїв, які пасажир замовив і оплатив заздалегідь.
При цьому безкоштовною є лише доставка замовлення до місця, де сидить пасажир. За їжу та напої пасажир платить окремо.
За які послуги у поїздах візьмуть гроші
Деякі речі у вагонах "Укрзалізниці" надають лише за додаткову плату. До таких послуг належать:
- користування постільною білизною;
- чай, кава, соки та інші напої;
- снеки та продукти харчування;
- користування холодильником або мікрохвильовою піччю;
- перегляд чи прослуховування аудіо- та відеопрограм;
- оформлення перевезення зайвої поклажі;
- оформлення експрес-передач по Україні.
Також у поїздах можуть продавати різні товари та друковану продукцію.
Окремі платні сервіси є і в Інтерсіті та Інтерсіті+. Серед них — харчування, онлайн-кінотеатр та онлайн-бібліотека.
Перед поїздкою краще уточнити, які саме послуги доступні у вашому вагоні. Повний перелік та актуальну вартість можна дізнатися у провідника або начальника поїзда.
Раніше Новини.LIVE писали, чому в застосунку "Укрзалізниці" ціни на квитки можуть змінюватися під час вибору місця. Спочатку пасажирам показують найдешевший доступний варіант, а остаточна сума залежить від вагона, місця та дня поїздки. У неділю та пікові дати квитки можуть коштувати дорожче, тому перед оплатою варто перевірити ціну.
Також Новини.LIVE розповідали, скільки багажу можна безкоштовно взяти в потяг. Для дорослого пасажира норма становить до 36 кг, а для дитини віком до 12 років передбачено ще 15 кг ручної поклажі. Якщо валіза перевищує дозволену вагу або розміри, за перевезення можуть попросити доплату.