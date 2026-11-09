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Главная Транспорт Поезд не уедет без вас: когда Укрзализныця может подождать пассажира

Поезд не уедет без вас: когда Укрзализныця может подождать пассажира

Ua ru
9 ноября 2026 10:12
Путешествие по УЗ: как задержать стыковочный поезд
Поезд Укрзализныци. Фото: Новини.LIVE

Россия продолжает наносить удары по железнодорожной инфраструктуре. Укрзализныця вынуждена корректировать маршруты и расписания рейсов. Из-за задержек пассажиры пропускают стыковочные рейсы, однако иногда поезд может подождать пассажира.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Укрзализныци в социальной сети Threads.

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Как задержать стыковочный поезд УЗ

К перевозчику обратилась пассажирка, поезд которой из Захони в Чоп задержали на 2 часа. Она спросила, будет ли ждать поезд 060 Чоп-Киев, который отправляется в 15:00 из Чопа, если есть задержка зарубежного поезда.

В УЗ пояснили, что в том случае, если у вас возникла задержка поезда иностранного состава на территории другой страны и вы не успеваете на пересадку на рейс в Украину, необходимо обязательно сообщить об этом поездной бригаде того поезда, на котором вы следуете.

Кроме того, необходимо отправить обращение через форму обратной связи в мобильном приложении Укрзализныци или на электронный адрес service@uz.gov.ua. К обращению пассажиру необходимо приложить копии проездных документов на поезд в Украину.

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В УЗ пояснили, что зарегистрированные обращения позволят определить количество пассажиров, которые не успевают на пересадку, и, по возможности, решить вопрос о задержке поезда или найти альтернативное решение для дальнейшего проезда.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему так резко меняется цена в приложении УЗ при переходе к выбору мест в вагоне. В частности, разница в цене железнодорожного билета зависит от типа вагона и условий проезда.Также в поездах действует дифференциация стоимости, которая может зависеть от дня недели и коэффициента фирменности.

Кроме того, Новини.LIVE писали, с каким чемоданом пассажиров Укрзализныця может не пустить в поезд. Пассажиры могут брать с собой рюкзаки, пакеты, дорожные сумки или чемоданы. Также в пределах нормы ручной клади разрешено перевозить детскую коляску, если ребенок путешествует в поезде, а также средства для передвижения людей с инвалидностью.

Укрзализныця правила путешествие соцсети поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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