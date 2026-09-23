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Главная Транспорт Ограничения Укрзализныци: с каким чемоданом не пустят в поезд

Ограничения Укрзализныци: с каким чемоданом не пустят в поезд

Ua ru
23 сентября 2026 10:37
Ручная кладь в поездах УЗ: ограничения и правила для пассажиров
Пассажиры УЗ на станции. Фото: «Укрзализныця»/Telegram

Пассажиры Укрзализныци должны соблюдать правила для пассажиров и установленные нормы в отношении багажа. Если ваш чемодан или сумка превышают допустимые размеры, придется доплатить. Кроме того, в некоторых случаях пассажирам вообще могут отказать в посадке.

О том, за какой багаж пассажирам придется доплачивать в сентябре 2026 года, говорится на сайте Укрзализныци, передает Новини.LIVE.

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Ручная кладь в поездах УЗ

К ручной клади перевозчик относит личные вещи, которые легко переносить и размещать в вагоне в специально отведенных местах. В частности, пассажиры могут брать с собой рюкзаки, пакеты, дорожные сумки или чемоданы.

Также пассажиры без доплат могут брать с собой в поезд предметы, которые не учитываются в весовом лимите:

  • женскую сумку;
  • рыболовные снасти;
  • портфель или сумочку;
  • фотоаппарат или видеокамеру;
  • спортивное снаряжение: лыжи с палками, сноуборд;
  • другие мелкие вещи, которые не занимают много места и могут быть размещены в вагоне.

Бесплатно пассажиры могут перевозить ручную кладь весом до 36 кг. Ее размеры не должны превышать 200 см в длину, высоту и ширину.

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Кроме того, детям в возрасте до 12 лет разрешается без доплаты перевозить до 15 кг ручной клади.

Также в рамках нормы ручной клади разрешено перевозить детскую коляску, если ребенок путешествует в поезде, а также средства для передвижения людей с инвалидностью.

Пассажирам следует обратить внимание, что на рейсах Кошице — Мукачево и обратно действуют другие правила перевозки багажа.

В частности, в поездах № 960, 961, 962 и 963 без доплат разрешается перевозить багаж размером 70 × 50 × 30 см, лыжи и сноуборд, детскую коляску, если ребенок путешествует в поезде.

Ранее Новини.LIVE сообщали, на какие международные поезда не пустят без распечатанных билетов. Посадочный документ имеют право проверить венгерские и австрийские железнодорожники. Без него могут возникнуть проблемы за границей.

Также Новини.LIVE писали, почему Укрзализныця не имеет возможности заранее сообщать о задержках поездов. Дело в том, что прогноз задержки может неоднократно меняться. В частности, поезд может сократить отставание или, наоборот, столкнуться в пути с новыми препятствиями.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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