Бесплатные услуги Укрзализныци: что входит в стоимость билета

Посадка пассажиров на поезд Укрзализныци. Фото: vechirniy.kyiv.ua

После закрытия неба украинцы стали значительно чаще путешествовать поездами Укрзализныци. Железнодорожные поездки это не только удобно, но и довольно выгодно. Однако далеко не все знают о том, что в стоимость вашего билета входит не только место и постельное белье.

Бесплатные бонусы для пассажиров УЗ

Многие путешественники боятся проспать свою станцию, однако в таком случае он может вернуться обратно без доплат. Для этого пассажиру нужно обратиться к начальнику поезда. Он составит соответствующий акт, который продлит действие билета.

Кроме того, каждый клиент УЗ платит за страхование на случай травмы в вагоне поезда. Если вы что-то повредили себе во время поездки —а необходимо обратиться к начальнику поезда, составить акты о несчастном случае и вместе с билетом обратиться в страховую компанию.

Без дополнительных расходов в пассажирских поездах путешественник имеет право:

обратиться к проводнику за питьевой водой или кипятком;

получить базовые лекарства из аптечки, которая должна быть у каждого проводника;

пользоваться микроволновкой и холодильником, которые находятся в служебном купе проводника;

попросить ремни безопасности — их выдают не только детям, но и взрослым, которые боятся высоты или не хотят травмироваться в случае резкой остановки поезда.

Перечень бесплатных услуг в скоростных поездах Интерсити и Интерсити+:

доставка предварительно оплаченных заказов (продуктов питания, напитков и т.д.);

предоставление информации по радиотрансляционной сети;

пользование аптечкой домедицинской помощи;

пользование в туалетных комнатах мылом, дезинфицирующим гелем для крышек унитазов, туалетной бумагой, антисептиком;

предоставление клининговых услуг в вагонах;

обеспечение индивидуальным одноразовым подголовником;

предоставление кипяченой воды;

предоставление печатной продукции (в случае наличия);

перевозка с собой в вагоне ручной клади весом до 36 кг на полный, льготный, детский, в том числе бесплатный проездной документ, если ее размер по сумме трех измерений не превышает 200 см.

вызов мед. работников и полиции (в случае необходимости);

Частые вопросы

Как приобрести билеты УЗ, если их раскупили?

Для мониторинга конкретного поезда Укрзализныци можно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого надо внести данные пассажиров и оплатить заказ: при активации функции сразу будет происходить снятие средств, а в случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически.

Когда необходимые билеты будут найдены, пользователи получают пуш-уведомления в приложении об уже выкупленных билетах.

Нужно ли пассажирам УЗ самостоятельно собирать и сдавать свою постель?

Согласно правилам перевозок, проводник должен забрать белье пассажира за 30 минут до прибытия поезда. В УЗ объяснили, что работник железной дороги не может и не будет силой забирать белье с занятого места или требовать этого в приказном тоне.

Чтобы проявить уважение к работе проводников, лучше проснуться и собраться немного заранее до прибытия поезда.