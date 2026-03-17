Бесплатные услуги Укрзализныци: что входит в стоимость билета

Бесплатные услуги Укрзализныци: что входит в стоимость билета

Дата публикации 17 марта 2026 10:29
Посадка пассажиров на поезд Укрзализныци. Фото: vechirniy.kyiv.ua

После закрытия неба украинцы стали значительно чаще путешествовать поездами Укрзализныци. Железнодорожные поездки это не только удобно, но и довольно выгодно. Однако далеко не все знают о том, что в стоимость вашего билета входит не только место и постельное белье.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт железнодорожного перевозчика.

Бесплатные бонусы для пассажиров УЗ

Многие путешественники боятся проспать свою станцию, однако в таком случае он может вернуться обратно без доплат. Для этого пассажиру нужно обратиться к начальнику поезда. Он составит соответствующий акт, который продлит действие билета.

Кроме того, каждый клиент УЗ платит за страхование на случай травмы в вагоне поезда. Если вы что-то повредили себе во время поездки —а необходимо обратиться к начальнику поезда, составить акты о несчастном случае и вместе с билетом обратиться в страховую компанию.

Без дополнительных расходов в пассажирских поездах путешественник имеет право:

  • обратиться к проводнику за питьевой водой или кипятком;
  • получить базовые лекарства из аптечки, которая должна быть у каждого проводника;
  • пользоваться микроволновкой и холодильником, которые находятся в служебном купе проводника;
  • попросить ремни безопасности — их выдают не только детям, но и взрослым, которые боятся высоты или не хотят травмироваться в случае резкой остановки поезда.

Перечень бесплатных услуг в скоростных поездах Интерсити и Интерсити+:

  • доставка предварительно оплаченных заказов (продуктов питания, напитков и т.д.);
  • предоставление информации по радиотрансляционной сети;
  • пользование аптечкой домедицинской помощи;
  • пользование в туалетных комнатах мылом, дезинфицирующим гелем для крышек унитазов, туалетной бумагой, антисептиком;
  • предоставление клининговых услуг в вагонах;
  • обеспечение индивидуальным одноразовым подголовником;
  • предоставление кипяченой воды;
  • предоставление печатной продукции (в случае наличия);
  • перевозка с собой в вагоне ручной клади весом до 36 кг на полный, льготный, детский, в том числе бесплатный проездной документ, если ее размер по сумме трех измерений не превышает 200 см.
  • вызов мед. работников и полиции (в случае необходимости);

Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця повысила стоимость постельных комплектов. За него пассажирам придется уже отдать 95 гривен, вместо привычных 80 гривен.

Комплекты подорожали как в плацкартных, так и в купейных вагонах.

Также писали, что Укрзализныця предоставляет услуги по перевозке авто. Благодаря такой возможности вы можете добраться до места назначения вместе со своей "железной ласточкой", не тратя средства на топливо.

Услуга особенно актуальна сейчас, когда цены на бензин и дизель растут со скоростью света.

Частые вопросы

Как приобрести билеты УЗ, если их раскупили?

Для мониторинга конкретного поезда Укрзализныци можно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого надо внести данные пассажиров и оплатить заказ: при активации функции сразу будет происходить снятие средств, а в случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически.

Когда необходимые билеты будут найдены, пользователи получают пуш-уведомления в приложении об уже выкупленных билетах.

Нужно ли пассажирам УЗ самостоятельно собирать и сдавать свою постель?

Согласно правилам перевозок, проводник должен забрать белье пассажира за 30 минут до прибытия поезда. В УЗ объяснили, что работник железной дороги не может и не будет силой забирать белье с занятого места или требовать этого в приказном тоне.

Чтобы проявить уважение к работе проводников, лучше проснуться и собраться немного заранее до прибытия поезда.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
