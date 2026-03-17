Безкоштовні послуги Укрзалізниці: що входить у вартість квитка

Посадка пасажирів на потяг Укрзалізниці. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Після закриття неба українці почали значно частіше мандрувати потягами Укрзалізниці. Залізничні поїздки це не лише зручно, а й доволі вигідно. Проте далеко не всі знають про те, що у вартість вашого квитка входить не лише місце та постільна білизна.

Безплатні бонуси для пасажирів УЗ

Багато мандрівників бояться проспати свою станцію, проте в такому випадку він може повернутися назад без доплат. Для цього пасажиру потрібно звернутися до начальника потягу. Він складе відповідний акт, який продовжить дію квитка.

Крім того, кожен клієнт УЗ платить за страхування на випадок травми у вагоні потягу. Якщо ви щось пошкодили собі під час поїздки — необхідно звернутися до начальника потягу, скласти акти про нещасний випадок та разом із квитком звернутися до страхової компанії.

Без додаткових витрат у пасажирських потягах мандрівник має право:

звернутися до провідника за питною водою або окропом;

отримати базові ліки з аптечки, яка має бути у кожного провідника;

користуватися мікрохвильовкою та холодильником, які знаходяться в службовому купе провідника;

попросити ремені безпеки — їх видають не лише дітям, а й дорослим, які бояться висоти чи не хочуть травмуватися у випадку різкої зупинки потягу.

Перелік безкоштовних послуг у швидкісних поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+:

доставка попередньо сплачених замовлень (продуктів харчування, напоїв тощо);

надання інформації по радіотрансляційній мережі;

користування аптечкою домедичної допомоги;

користування у туалетних кімнатах милом, дезінфікуючим гелем для кришок унітазів, туалетним папером, антисептиком;

надання клінінгових послуг у вагонах;

забезпечення індивідуальним одноразовим підголовником;

надання кип’яченої води ;

надання друкованої продукції (у разі наявності);

перевезення із собою у вагоні ручну поклажу вагою до 36 кг на повний, пільговий, дитячий, у тому числі безплатний проїзний документ, якщо її розмір за сумою трьох вимірів не перевищує 200 см.

виклик мед. працівників та поліції (у разі необхідності);

Часті питання

Як придбати квитки УЗ, якщо їх розкупили?

Для моніторингу конкретного поїзда Укрзалізниці можна увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення: при активації функції одразу відбуватиметься зняття коштів, а у випадку, якщо моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично.

Коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримують пуш-сповіщення у застосунку про вже викуплені квитки.

Чи потрібно пасажирам УЗ самостійно збирати та здавати свою постіль?

Відповідно до правил перевезень, провідник має забрати білизну пасажира за 30 хвилин до прибуття поїзда. В УЗ пояснили, що працівник залізниці не може й не буде силоміць забирати білизну з зайнятого місця чи вимагати цього у наказовому тоні.

Щоб проявити повагу до роботи провідників, краще прокинутись та зібратись трошки заздалегідь до прибуття потягу.