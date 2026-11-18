Аеропорт у Варшаві. Фото: LOT

В аеропортах Польщі можна заощадити не лише на авіаквитках, а й на послугах перед вильотом. Частина зручностей у терміналах доступна всім пасажирам без додаткової оплати. Є й спеціальні пропозиції, про які мандрівники часто навіть не здогадуються. Деякі дозволяють швидше пройти контроль, інші — комфортніше провести час в очікуванні літака.

Чим можна скористатися, не діставая гаманець, розповідає Новини.LIVE.

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Які послуги в аеропортах Польщі безкоштовні

У більшості польських аеропортів є базові зручності, за які пасажирам платити не потрібно. Вони особливо корисні тим, хто приїжджає задовго до вильоту або чекає на пересадку. Серед таких послуг:

Wi-Fi. У терміналах зазвичай можна безкоштовно підключитися до інтернету, щоб перевірити рейс, зв'язатися з близькими або скористатися електронним квитком.

У терміналах зазвичай можна безкоштовно підключитися до інтернету, щоб перевірити рейс, зв'язатися з близькими або скористатися електронним квитком. Зали очікування. Пасажири можуть відпочити на сидіннях у загальних зонах термінала.

Пасажири можуть відпочити на сидіннях у загальних зонах термінала. Зарядка телефону. У багатьох аеропортах є розетки та USB-порти для заряджання гаджетів.

У багатьох аеропортах є розетки та USB-порти для заряджання гаджетів. Кімнати матері та дитини. Для батьків із маленькими дітьми передбачені спеціальні приміщення для догляду за малюками.

Для батьків із маленькими дітьми передбачені спеціальні приміщення для догляду за малюками. Питна вода. У частині аеропортів після контролю безпеки встановлені фонтанчики, де можна безкоштовно набрати воду.

У частині аеропортів після контролю безпеки встановлені фонтанчики, де можна безкоштовно набрати воду. Перша медична допомога. Якщо пасажиру стало погано, він може звернутися по допомогу до працівників аеропорту.

Хто може безкоштовно пройти контроль без черги

У варшавському аеропорту імені Фредеріка Шопена діє спеціальна пропозиція для пасажирів віком від 70 років. Вони можуть безкоштовно скористатися Fast Track — прискореним проходженням контролю безпеки. Така послуга дозволяє пройти через окремий пункт контролю та витратити менше часу на очікування в черзі.

В аеропорту Шопена Fast Track розташований у двох місцях:

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у зоні термінала B;

у зоні E, неподалік стійок реєстрації авіакомпанії LOT.

Як безкоштовно потрапити до бізнес-залу аеропорту

Доступ до бізнес-залів аеропорту іноді можна отримати без окремої оплати на вході. Така можливість передбачена для власників певних преміальних банківських карток. Йдеться, наприклад, про картки Visa Platinum, Signature, Infinite або Mastercard World Elite. Однак ваш банк може встановлювати додаткові умови, серед яких — певна сума покупок перед подорожжю.

Для перевірки доступу використовують спеціальні сервіси, наприклад Visa Airport Companion, або програми платіжних систем. У бізнес-залах пасажири можуть отримати доступ до зручних крісел, напоїв, перекусів, розеток, преси та інших послуг. У деяких залах є душові кабіни. У варшавському аеропорту Шопена серед таких приміщень є лаунж Preludium.

Чи можна безкоштовно переночувати в аеропорту Польщі

Для українців, які добираються до польських аеропортів автобусами або поїздами через кордон, раннє прибуття іноді стає необхідністю. Одним із варіантів є очікування літака безпосередньо в терміналі.

Наприклад, у аеропортах Варшави та Вроцлава передбачена можливість провести ніч у загальних залах очікування, скориставшись сидіннями та іншими доступними зручностями. Але варто розуміти, що безплатне очікування в терміналі не передбачає окремого спального місця, а доступ до душу чи бізнес-залу зазвичай платні.

Раніше Новини.LIVE писали, чому пасажирів можуть не впустити до аеропорту Кишинева за кілька годин до рейсу. Через великий потік людей термінал іноді відкривають лише за три години до вильоту, навіть якщо квиток уже на руках. Тому українцям, які їдуть через кордон, краще заздалегідь продумати, де чекати на свій рейс.

Також Новини.LIVE розповідали, як знайти зручне місце в економкласі без додаткових витрат. Безкоштовний сервіс AeroLOPA показує детальні схеми салонів і позначає крісла за рівнем комфорту. Перед купівлею квитка можна перевірити простір для ніг, розташування вікон і близькість до туалету.