Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Берегите чемоданы — какой аэропорт чаще теряет вещи пассажиров

Берегите чемоданы — какой аэропорт чаще теряет вещи пассажиров

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 10:12
Аэропорты мира, где чаще всего теряются чемоданы туристов — рейтинг
Аэропорт. Фото: Pexels

После долгого перелета вы пробираетесь через толпу в аэропорту к залу выдачи багажа. Вы чувствуете себя очень уставшим и разбитым и мечтаете как можно быстрее забрать свои вещи. Однако после длительного ожидания ваш чемодан так и не появился на ленте багажа.

Эксперты AirAdvisor исследовали 50 аэропортов по всему миру и выяснили, какие из них чаще всего теряют вещи пассажиров.

Реклама
Читайте также:

Где путешественники чаще всего теряют чемоданы

Эксперты проанализировали количество пассажиров, среднее расстояние от выхода на посадку, поисковые запросы "утерянный багаж", плохие отзывы, а также рейтинг аэропортов в Google.

На третьем месте оказался Международный аэропорт Дубай с самым большим пассажиропотоком в мире. Пассажиры около 5000 раз искали свой багаж и оставили 37 плохих отзывов на Yelp.

Второе место занял Международный аэропорт имени Шарля де Голля в Париже. Он собрал 44 негативных отзыва на Yelp — больше всего среди всех аэропортов, участвовавших в исследовании. Пассажирам в среднем здесь приходится ждать свой чемодан около 27 минут.

Возглавил рейтинг лондонский аэропорт Хитроу, который опережает все остальные аэропорты по количеству поисковых запросов в Google относительно потерянного багажа. В частности, аэропорт Хитроу имел на 14 840 поисковых запросов в Google больше, чем международный аэропорт имени Шарля де Голля в Париже. Поэтому если вы летите в лондонский аэропорт, то лучше быть бдительными и положите в ваш чемодан компактный трекер.

Ранее мы рассказывали, что в аэропортах Дубая ввели строгие правила перевозки ручной клади с целью оптимизации работы и соблюдения стандартов безопасности.

Также мы писали, сумку какого размера можно брать в самолет лоукостеров Wizz Air и Ryanair без дополнительной платы.

аэропорты путешествие Европа туризм потеря телефона
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации