Аэропорты мира, где чаще всего теряются чемоданы туристов — рейтинг

После долгого перелета вы пробираетесь через толпу в аэропорту к залу выдачи багажа. Вы чувствуете себя очень уставшим и разбитым и мечтаете как можно быстрее забрать свои вещи. Однако после длительного ожидания ваш чемодан так и не появился на ленте багажа.

Эксперты AirAdvisor исследовали 50 аэропортов по всему миру и выяснили, какие из них чаще всего теряют вещи пассажиров.

Где путешественники чаще всего теряют чемоданы

Эксперты проанализировали количество пассажиров, среднее расстояние от выхода на посадку, поисковые запросы "утерянный багаж", плохие отзывы, а также рейтинг аэропортов в Google.

На третьем месте оказался Международный аэропорт Дубай с самым большим пассажиропотоком в мире. Пассажиры около 5000 раз искали свой багаж и оставили 37 плохих отзывов на Yelp.

Второе место занял Международный аэропорт имени Шарля де Голля в Париже. Он собрал 44 негативных отзыва на Yelp — больше всего среди всех аэропортов, участвовавших в исследовании. Пассажирам в среднем здесь приходится ждать свой чемодан около 27 минут.

Возглавил рейтинг лондонский аэропорт Хитроу, который опережает все остальные аэропорты по количеству поисковых запросов в Google относительно потерянного багажа. В частности, аэропорт Хитроу имел на 14 840 поисковых запросов в Google больше, чем международный аэропорт имени Шарля де Голля в Париже. Поэтому если вы летите в лондонский аэропорт, то лучше быть бдительными и положите в ваш чемодан компактный трекер.

