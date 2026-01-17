Відео
Бережіть валізи — який аеропорт найчастіше губить речі пасажирів

Бережіть валізи — який аеропорт найчастіше губить речі пасажирів

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 10:12
Аеропорти світу, де найчастіше губляться валізи туристів — рейтинг
Аеропорт. Фото: Pexels

Після довгого перельоту ви пробираєтеся через натовп в аеропорту до зали видачі багажу. Ви відчуваєте себе дуже втомленим і розбитим і мрієте якнайшвидше забрати свої речі. Проте після тривалого очікування ваша валіза так і не з'явилася на стрічці багажу.

Експерти AirAdvisor дослідили 50 аеропортів по всьому світу і з'ясували, які з них найчастіше гублять речі пасажирів.

Де мандрівники найчастіше гублять валізи

Експерти проаналізували кількість пасажирів, середню відстань від виходу на посадку, пошукові запити "загублений багаж", погані відгуки, а також рейтинг аеропортів в Google.

На третьому місці опинився Міжнародний аеропорт Дубай із найбільшим пасажиропотоком у світі. Пасажири близько 5000 разів шукали свій багаж та залишили 37 поганих відгуків на Yelp.

Друге місце посів Міжнародний аеропорт імені Шарля де Голля у Парижі. Він зібрав 44 негативних відгуки на Yelp — найбільше серед усіх аеропортів, що брали участь в дослідженні. Пасажирам в середньому тут доводиться чекати на свою валізу близько 27 хвилин.

Очолив рейтинг лондонський аеропорт Хітроу. Він випереджає всі інші аеропорти за кількістю пошукових запитів у Google щодо втраченого багажу. Зокрема, аеропорт Хітроу мав на 14 840 пошукових запитів у Google більше, ніж міжнародний аеропорт імені Шарля де Голля в Парижі. Тож якщо ви летите до лондонського аеропорту, то краще бути пильними та покладіть до вашої валізи компактний трекер.

Раніше ми розповідали, що у аеропортах Дубая запровадили суворі правила перевезення ручної поклажі з метою оптимізації роботи та дотримання стандартів безпеки.

Також ми писали, сумку якого розміру можна брати в літак лоукостерів Wizz Air та  Ryanair без додаткової плати.

аеропорти подорож Європа туризм втрата телефону
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
