В Азербайджані запустили новий потяг — куди прямуватиме

Потяг Stadler. Фото: Azerbaijan Railways

Національний державний залізничний оператор "Азербайджанські залізниці" (ADY) запустив новий залізничний маршрут, який з'єднав Гянджу з гірським курортним містом Габала. Перевізник покращив логістику з одним з ключових туристичних центрів Азербайджану.

Про це пише Euronews.

Реклама

Читайте також:

Нові потяги в Азербайджані

Зазначається, що Азербайджан запустив новий залізничний маршрут, що з'єднує його друге за величиною місто з популярним туристичним напрямком, відомим лижним спортом і вражаючою природою.

Потяги почали курсувати 12 січня 2026 року. Запуск є частиною зусиль Азербайджану з просування сталого транспорту та регіонального туризму. До запуску потягів пасажири в основному користувалися автобусами та автомобілями.

Поїзди відомого швейцарського виробника Stadler курсуватимуть на новому маршруті, протяжністю приблизно 139 км. Дорога в один бік займатиме 1 годину 50 хвилин.

Вагони в потязі розділені на чотири класи:

стандартний;

стандартний+;

бізнес;

перший клас.

Вартість квитків стартує з 4,80 манатів (2,45 євро).

Потяг зупинятиметься в Горан, Євлах, Лакі та Агдаш. Поїзд також курсуватиме між Баку та Габалою з пересадкою на станції Лакі, що дозволяє здійснювати щоденні поїздки в обох напрямках.

Чим унікальне курортне місто Габала

Габала відома своїми гірськолижними курортами та міжнародними культурними заходами, зокрема, Міжнародним музичним фестивалем у Габалі, який приваблює артистів та відвідувачів з усього світу.

Місто оточене лісами, озерами та водоспадами, де цілий рік можна кататися на лижах, підніматися на канатній дорозі та займатися гірськими видами спорту.

Раніше досвідчена туристка розповіла, як не втратити кошти та з комфортом мандрувати потягами RegioJet.

Також ми писали, що польський перевізник PKP Intercity придбає 20 швидкісних електропоїздів, які будуть здатні розвивати швидкість до 320 км/год. Їх запуск заплановано після 2027 року.