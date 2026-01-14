Ручная кладь в 2026 году — почему авиакомпании вводят жесткие ограничения

Аэропорт. Фото: Pexels

В 2026 году авиакомпании устанавливают еще более строгие правила для пассажиров. В частности, со 2 февраля Virgin Australia устанавливает строгие ограничения по перевозке ручной клади на внутренних рейсах.

Компании уменьшают размеры ручной клади

Отмечается, что по новым правилам пассажиры Virgin Australia смогут взять с собой только одну сумку стандартного размера для багажной полки над головой, весом до 8 кг. Также будет разрешено взять с собой небольшой личный предмет, который можно поместить под переднее сиденье.

Австралийская авиакомпания Qantas позволяет брать с собой на борт самолета одну небольшую сумку весом до 10 кг, или две небольшие сумки, общий вес обеих при этом не должен превышать 14 кг.

Бюджетная авиакомпания Jetstar ограничивает вес ручной клади до 7 кг.

Почему компании ограничивают ручную кладь

Каждый самолет имеет максимальный взлетный вес, который нельзя превышать, ведь это угрожает безопасности полета. Взлетный вес включает вес самолета, топливо, запасы еды и напитков в бортовой кухне, любой груз, вес пилотов и бортпроводников, а также вес пассажиров и багажа.

Если самолет небольшой, с менее чем семью пассажирами, необходимо учитывать фактический вес пассажиров. Однако для больших самолетов обычно используют для расчета общего веса пассажиров средние показатели (70-80 кг). Из такого расчета средний вес разрешенной ручной клади на одного пассажира составляет 7 килограммов.

Однако закон позволяет отдельным авиакомпаниям получать разрешение на установление собственных норм веса пассажиров и ручной клади. Эти пределы должны быть утверждены Управлением гражданской авиационной безопасности.

Ранее правила относительно ручной клади были гораздо более стандартными. Но появление бюджетных авиакомпаний кардинально изменило все, введя плату за дополнительный багаж, Wi-Fi на борту и еду и напитки. Международная ассоциация воздушного транспорта прогнозирует, что дополнительные доходы (включая дополнительный багаж) в этом году составят 144 млрд долларов США. Это больше, чем стоимость перевозки грузов по всему миру воздушным транспортом.

Кроме того, большие сумки могут навредить безопасности полетов. Так, из-за больших габаритов может быть затруднена эвакуация пассажиров.

