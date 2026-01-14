Ручна поклажа у 2026 році — чому авіакомпанії вводять жорсткі обмеження

Аеропорт. Фото: Pexels

У 2026 році авіакомпанії встановлюють ще більш суворі правила для пасажирів. Зокрема, із 2 лютого Virgin Australia встановлює суворі обмеження щодо перевезення ручної поклажі на внутрішніх рейсах.

Про це пише The Independent.

Реклама

Читайте також:

Компанії зменшують розміри ручної поклажі

Зазначається, що за новими правилами пасажири Virgin Australia зможуть взяти з собою лише одну сумку стандартного розміру для багажної полиці над головою, вагою до 8 кг. Також буде дозволено взяти з собою невеликий особистий предмет, який можна помістити під переднє сидіння.

Австралійська авіакомпанія Qantas дозволяє брати із собою на борт літака одну невелику сумку вагою до 10 кг, або дві невеликі сумки, загальна вага обох при цьому не має перевищувати 14 кг.

Бюджетна авіакомпанія Jetstar обмежує вагу ручної поклажі до 7 кг.

Чому компанії обмежують ручну поклажу

Кожен літак має максимальну злітну вагу, яку не можна перевищувати, адже це загрожує безпеці польоту. Злітна вага включає вагу літака, паливо, запаси їжі та напоїв у бортовій кухні, будь-який вантаж, вагу пілотів та бортпровідників, а також вагу пасажирів та багажу.

Якщо літак невеликий, з менш ніж сімома пасажирами, необхідно враховувати фактичну вагу пасажирів. Проте для більших літаків зазвичай використовують для розрахунку загальної ваги пасажирів середні показники (70-80 кг). З такого розрахунку середня вага дозволеної ручної поклажі на одного пасажира складає 7 кілограмів.

Однак закон дозволяє окремим авіакомпаніям отримувати дозвіл на встановлення власних норм ваги пасажирів та ручної поклажі. Ці межі мають бути затверджені Управлінням цивільної авіаційної безпеки.

Раніше правила щодо ручної поклажі були набагато більш стандартними. Але поява бюджетних авіакомпаній кардинально змінила все, запровадивши плату за додатковий багаж, Wi-Fi на борту та їжу і напої. Міжнародна асоціація повітряного транспорту прогнозує, що додаткові доходи (включно з додатковим багажем) цього року становитимуть 144 млрд доларів США. Це більше, ніж вартість перевезення вантажів по всьому світу повітряним транспортом.

Окрім того, великі сумки можуть зашкодити безпеці польотів. Так, через великі габарити може бути ускладнена евакуація пасажирів.

Раніше ми розповідали про компанії із найкращим бізнес-класом, які можуть похвалитися якісним обслуговуванням, розкішними кріслами в салоні та іншими зручностями під час польоту.

Також писали, що зміниться для пасажирів літаків у 2026 році. Експерти розкрили, чи зміняться правила авіакомпаній та ціни на квитки.