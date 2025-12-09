Як безкоштовно отримати ще одне місце в літаку — поради від мандрівниці

Пасажири в літаку. Фото: pexels.com

Однією з найгірших сторін перельотів є брак особистого простору, через що часто доводиться сидіти пліч-о-пліч з незнайомцем. Проте одна із досвідчених мандрівниць розповіла, що майже завжди отримує вільне місце в літаку завдяки простим крокам, які вона робить перед посадкою.

Туристка розповіла, що один з найпростіших способів отримати додатковий простір під час польоту полягає у виборі правильного дня для подорожі. Зокрема, у понеділок, п'ятницю та неділю рейси всі майже забиті і отримати вільне місце нереально. Краще перенести виліт на "більш спокійний день" — на вівторок чи середу.

У день вильоту мандрівниця радить під час реєстрації на рейс звернутися до персоналу в аеропорту, щоб дізнатися, чи є вільні місця біля проходу.

"Під час реєстрації будьте ввічливими і запитайте, чи є місця, поруч з якими вільно. Персонал часто бачить більш точну схему розміщення пасажирів, ніж та, яку отримують пасажири", — додала вона.

