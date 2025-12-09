Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Авіакомпанії це приховують — як отримати ще одне місце в літаку

Авіакомпанії це приховують — як отримати ще одне місце в літаку

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 07:55
Як безкоштовно отримати ще одне місце в літаку — поради від мандрівниці
Пасажири в літаку. Фото: pexels.com

Однією з найгірших сторін перельотів є брак особистого простору, через що часто доводиться сидіти пліч-о-пліч з незнайомцем. Проте одна із досвідчених мандрівниць розповіла, що майже завжди отримує вільне місце в літаку завдяки простим крокам, які вона робить перед посадкою.

Про це пише Daily Express.

Реклама
Читайте також:

Безкоштовне місце в літаку

Туристка розповіла, що один з найпростіших способів отримати додатковий простір під час польоту полягає у виборі правильного дня для подорожі. Зокрема, у понеділок, п'ятницю та неділю рейси всі майже забиті і отримати вільне місце нереально. Краще перенести виліт на "більш спокійний день" — на вівторок чи середу.

У день вильоту мандрівниця радить під час реєстрації на рейс звернутися до персоналу в аеропорту, щоб дізнатися, чи є вільні місця біля проходу. 

"Під час реєстрації будьте ввічливими і запитайте, чи є місця, поруч з якими вільно. Персонал часто бачить більш точну схему розміщення пасажирів, ніж та, яку отримують пасажири", — додала вона.

Раніше ми розповідали про компанії із найкращим бізнес-класом, які можуть похвалитися якісним обслуговуванням, розкішними кріслами в салоні та іншими зручностями під час польоту.

Також експерт з туризму пояснив, кого з більшою ймовірністю залишать без місця в літаку, та розповів, як мають діяти авіакомпанії у такій ситуації.

авіарейси подорож економія літаки туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації