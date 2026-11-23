Автобус AUTOLUX. Фото: AUTOLUX/Facebook

Украинский перевозчик AUTOLUX объявил о праздничной распродаже билетов на автобусные поездки. Выгодное предложение действует на билеты в города Европы, где проходят рождественские ярмарки. У пассажиров появилась возможность выгодно провести зимний отпуск.

Об этом компания AUTOLUX сообщила в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Зимняя акция от AUTOLUX

AUTOLUX к зимним праздникам дарит скидку -50% на поездки в Европу. Выгодное предложение будет действовать только до конца осени — с 23 по 30 ноября. Оно распространяется на рейсы с 1 по 14 декабря 2026 года. Акционные билеты доступны только онлайн.

"Представьте: заснеженные европейские улочки, праздничные огоньки, аромат корицы и горячего шоколада, красивые площади и атмосфера, которую хочется почувствовать лично", — говорится в сообщении.

Доступные акционные направления и цены на билеты:

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Ровно — Ополе от 1495 грн.;

Тернополь — Берлин от 2080 грн.;

Умань — Дезден от 2517 грн.;

Хмельницкий — Познань от 1820 грн.;

Харьков — Прага от 2303 грн.;

Запорожье — Брно от 2860 грн.;

Киев — Щецин от 1750 грн.;

Житомир — Вроцлав от 1690 грн.;

Киев — Гданьск от 2015 грн.;

Полтава — Варшава от 1560 грн.

В компании предупредили пассажиров, что билеты по акции не подлежат обмену и возврату, а также что пассажиры не смогут изменить дату поездки. Также стоит знать, что акция действует на поездки туда и обратно.

В AUTOLUX добавили, что акционное предложение действует на большинство международных рейсов, однако из-за сезонного спроса и особенностей направлений скидка может быть недоступна на отдельных маршрутах.

Автобусы перевозчика оборудованы интернетом, удобными креслами и розетками.

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